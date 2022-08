Waltersdorf deklassiert Frannach und krallt sich die Tabellenführung

Details Sonntag, 28. August 2022 15:09

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Damit übernehmen die Waltersdorfer die Tabellenführung. Sie stehen jetzt bei vier Siegen aus vier Spielen.

Die Waltersdorfer spielen von der ersten Minute an druckvoll nach vorne. Philipp Schaffer bringt die Gäste in der 14. Minute in Front. SV C&P Frannach war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Daran ändert es auch nichts, dass die Frannacher ordentlich riskierten. Die sich ergebenden Halbchancen durch Standardsituation brachte der Aufsteiger trotz Gefahr nicht im Tor unter.

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit stärkeren Waltersdorfern. Sie sollten richtig aufdrehen. Wolfgang Waldl war es, der in der 57. Minute das Spielgerät im Tor der Gastgeber unterbrachte. In der 60. Minute legte Florim Gashi zum 3:0 zugunsten von Bad Waltersdorf nach. Der Ligaprimus baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Johannes Jakob Rauch beförderte den Ball in der 71. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Waltersdorf auf 4:0. Frannach hat keine Chance und es folgen Auflösungserscheinungen in der Frannacher Defensive. Das 5:0 für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf stellte Gashi sicher. In der 81. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Christoph Pieber stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:0 für Bad Waltersdorf her (86.). Waltersdorf überrannte SV Frannach förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Frannach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. 4:13 – das Torverhältnis von SV C&P Frannach spricht eine mehr als deutliche Sprache. In dieser Saison sammelte Frannach bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft SV C&P Frannach auf TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf spielt tags zuvor gegen FC Almenland.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "In der ersten Halbzeit taten wir uns sehr schwer, Frannach war bei den ruhenden Bällen immer brandgefährlich. In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel unter Kontrolle und nutzten unsere Chancen."

Oberliga Süd-Ost: SV C&P Frannach – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 0:6 (0:1)

86 Christoph Pieber 0:6

81 Florim Gashi 0:5

71 Eigentor durch Johannes Jakob Rauch 0:4

60 Florim Gashi 0:3

57 Wolfgang Waldl 0:2

14 Philipp Schaffer 0:1