Makelloser Leader: Bad Waltersdorf verputzt den FC Almenland

Mit Bad Waltersdorf und FC Almenland trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den Gast schien Waltersdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Almenland kann noch Paroli bieten

Dominik Mild brachte FC Almenland in der 20. Minute ins Hintertreffen. Maximilian Karrer ließ sich in der 31. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für FC Almenland. Vor dem Seitenwechsel sorgte Christoph Pieber mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für FC Almenland. Bad Waltersdorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Jetzt sind die Hausherren am Drücker

Für das dritte Tor der Gastgeber war Christoph Reichl verantwortlich, der in der 55. Minute das 3:1 besorgte. Florim Gashi beseitigte mit seinen Toren (87./91.) die letzten Zweifel am Sieg des Spitzenreiters. Letztlich feierte Waltersdorf gegen FC Almenland nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf ist mit 15 Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. An Bad Waltersdorf gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zweimal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Oberliga Süd-Ost. Waltersdorf setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

FC Almenland hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. In der Defensive drückt der Schuh bei FC Almenland, was in den 18 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Almenland. FC Almenland baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Die Defensivleistung von FC Almenland lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf offenbarte FC Almenland eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Bad Waltersdorf tritt am Freitag, den 09.09.2022, um 19:00 Uhr, bei TSV Sparkasse Pöllau an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt FC Almenland TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R.

Startformationen:

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Christoph Pieber, Ognjen Davidovic, Michael Grasser , BEd - Gabriel Antin, Dominik Mild, BEd Wolfgang Waldl, Christoph Reichl, Lukas Bernhard Schloffer - Michael Goger, Philipp Schaffer (K)

FC Almenland: Philipp Gissing - Matthias Pieber, Michael Vorraber, Andreas Winter (K) - Georg Vorraber, Florian Karrer, Markus Wiedenhofer, Fabian Lechmann, Dominik Lackner, Martin Hannes Gruber, Maximilian Karrer -



Thermenstadion 300 Zuseher, SR: Wolfgang Pucher

by: Roo

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – FC Almenland, 5:1 (2:1)

91 Florim Gashi 5:1

87 Florim Gashi 4:1

55 Christoph Reichl 3:1

42 Christoph Pieber 2:1

31 Maximilian Karrer 1:1

20 Dominik Mild 1:0