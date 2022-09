Anschlusstor von Zink bleibt nur ein Ehrentreffer - Krottendorf siegt klar!

Details Sonntag, 04. September 2022 10:12

Mit 1:4 verlor Waldbach am Samstag deutlich gegen Krottendorf. SV Krottendorf ließ vor 100 Zusehern keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Hochwechsel Waldbach einen klaren Erfolg.

Robin Flechl brachte sein Team in der zehnten Minute nach vorn. In der 18. Minute erhöhte Alexander Wiedenhofer auf 2:0 für Krottendorf. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.



Für das 1:2 von SVH Waldbach zeichnete Stefan Zink dann zehn Minuten nach dem Seitenwechsel verantwortlich (55.). In der 64. Minute brachte Marcel Niess das Netz für SV Krottendorf zum Zappeln. Der vierte Streich der Gäste war Flechl vorbehalten (70.). Am Ende behielt Krottendorf gegen Waldbach die Oberhand.

In dieser Saison sammelte der Gastgeber bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. SVH Waldbach taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Krottendorf.

SV Krottendorf setzte sich mit diesem Sieg von Waldbach ab und nimmt nun mit neun Punkten den vierten Rang ein, während SV Hochwechsel Waldbach weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

SVH Waldbach stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei SC St. Margarethen an der Raab vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Krottendorf Tus Greinbach.

Oberliga Süd-Ost: SV Hochwechsel Waldbach – SV Krottendorf, 1:4 (0:2)

70 Robin Flechl 1:4

64 Marcel Niess 1:3

55 Stefan Zink 1:2

18 Alexander Wiedenhofer 0:2

10 Robin Flechl 0:1