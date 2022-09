Kober-Doppelpack bringt Anger drei Punkte gegen Eichkögl

Details Freitag, 09. September 2022 23:49

Die Differenz von einem Treffer brachte SV Anger gegen USC Eichkögl den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Einen packenden Auftritt legte Anger dabei jedoch nicht hin. Insgesamt sah das Publikum ein umkämpftes Spiel, in dem Anger letztlich das glücklichere Ende für sich hatte.

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt. Beide Teams spielen nach vorne. Vor den Augen der 200 Zuschauer stellte Antonio Josipovic das 1:0 für Eichkögl sicher (27.). Die Angerer Defensive hatte sich hier nicht sonderlich glücklich angestellt. Es sollte aber nicht lange dauern, ehe die Angerer zurückschlagen. Roland Kober nutzte die Chance für SV Ada Anger und beförderte in der 36. Minute das Leder per Kopf nach schöner Flanke zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Eine Minute später ging SV Anger durch den zweiten Treffer von Kober in Führung - er zieht ab, der Goalie ist noch dran, doch kann den Gegentreffer nicht verhindern. Mit der Führung im Rücken wollen die Angerer nachlegen, was aber nicht gelingt. Es bleibt spannend - auch weil Eichkögl riskiert und die eine oder andere gute Gelegenheit vorfindet. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte die Heimmannschaft einen dreifachen Punktgewinn gegen USC Raika Eichkögl.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Anger im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von SV Ada Anger funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 18-mal zu. Nur einmal gab sich SV Anger bisher geschlagen. Seit fünf Begegnungen hat Anger das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

USC Eichkögl findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Insbesondere an vorderster Front kommt Eichkögl nicht zur Entfaltung, sodass nur fünf erzielte Treffer auf das Konto der Gäste gehen. In dieser Saison sammelte USC Eichkögl bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Nur einmal ging Eichkögl in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SV Ada Anger tritt am Freitag, den 16.09.2022, um 19:00 Uhr, bei TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt USC Raika Eichkögl SV Krottendorf.

Philipp Zink (Sektionsleiter Anger): "Wir nehmen die drei Punkte gerne mit. Es war ein umkämpftes Spiel gegen einen stark kämpfenden Gegner. Ich denke, dass der Sieg am Ende aber verdient ist."

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – USC Raika Eichkögl, 2:1 (1:1)

52 Roland Kober 2:1

36 Roland Kober 1:1

27 Antonio Josipovic 0:1