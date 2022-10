Tabellenführer Waltersdorf schießt Pischelsdorf mit acht Toren aus dem eigenen Stadion [Video]

Details Samstag, 08. Oktober 2022 08:53

Bad Waltersdorf kannte am Freitagabend in der Oberliga Süd-Ost mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:1-Erfolg davon. Damit wurden die Gäste der Favoritenrolle vollends gerecht. Schon zur Pause war alles zugunsten der Gäste entschieden - da führte man nämlich schon mit 5:1.

Das Spiel beginnt mit stärkeren Waltersdorfern, die den Gegner sofort unter Druck setzen. Vor 200 Zuschauern war Philipp Schaffer mit der Führung zur Stelle (4.) - er überlupft den Goalie. Für das 2:0 von Waltersdorf zeichnete Dominik Mild verantwortlich (26.) - er verwandelt direkt. Damit ist für klare Verhältnisse gesorgt, während Pischelsdorf so gar nicht ins Spiel kommt. Für ruhige Verhältnisse sorgte Christoph Reichl, als er das 3:0 nach einem Stanglpass für den Spitzenreiter besorgte (29.). Michael Goger überwand den gegnerischen Schlussmann nach einem schönen Spielzug zum 4:0 für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf (36.). Bevor es in die Pause ging, hatte SV Pischelsdorf noch das 1:4 parat (43.). Noch vor der Halbzeit legte Schaffer per Kopf seinen zweiten Treffer nach (45.). Bad Waltersdorf dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Für Pischelsdorf war es auch in der zweiten Halbzeit ein Tag zum Vergessen. Florim Gashi (63.) versenkt das Leder mit einem Drehschuss zum 6:1. Schaffer (71.) schiebt dann zum 7:1 und Reichl (77.) zaubert zum 8:1 und machten das Unheil für die Gastgeber perfekt. Mit dem Spielende fuhr TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den Gastgeber klar, dass gegen Waltersdorf heute kein Kraut gewachsen war.

40 Gegentreffer musste SV Wirtschaft Pischelsdorf im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. SV Pischelsdorf belegt mit drei Punkten einen direkten Abstiegsplatz.

Wer soll Bad Waltersdorf noch stoppen? Waltersdorf verbuchte gegen SV Pischelsdorf die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Oberliga Süd-Ost weiter an. Mit nur elf Gegentoren stellt TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf die sicherste Abwehr der Liga. Bad Waltersdorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile neun Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Pischelsdorf kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit fünf Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Waltersdorf derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am kommenden Freitag trifft SV Wirtschaft Pischelsdorf auf TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf spielt am selben Tag gegen FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Es waren verdiente drei Punkte auch in dieser Höhe. Grosses Lob an das gesamte Team."

Oberliga Süd-Ost: SV Wirtschaft Pischelsdorf – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 1:8 (1:5)

77 Christoph Reichl 1:8

71 Philipp Schaffer 1:7

63 Florim Gashi 1:6

45 Philipp Schaffer 1:5

43 Matthias Toedling 1:4

36 Michael Goger 0:4

29 Christoph Reichl 0:3

26 Dominik Mild 0:2

4 Philipp Schaffer 0:1