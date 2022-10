Anger feiert klaren Sieg im Derby bei Pöllau

Details Freitag, 14. Oktober 2022 23:22

Mit 1:4 verlor TSV Pöllau am vergangenen Freitag in der Oberliga Süd-Ost mit Spannung erwarteten Derby deutlich gegen Anger. Die Angerer erzielen damit zum zweiten Mal in Folge vier Tore, nachdem es in der Vorwoche ein 4:4 gegen Almenland. Pöllau verliert damit nach fünf Wochen wieder.

Die Partie ist zunächst verhalten. Anger ist zwar das spielbestimmende Team, kann aus der Überlegenheit jedoch kein Kapital schlagen. Es dauert etwas mehr als 30 Minuten, ehe die Angerer doch in Führung gehen. Unachtsamkeit der Pöllauer und Matthias Maximilian Scherr trifft vor 200 Zuschauern zur Führung für SV Ada Anger. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was praktisch zum Pausenpfiff auch gelingen sollte. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Anton Pfandl einen weiteren Treffer für den Gast. Damit ist für klare Fronten gesorgt, ehe es in die Pause geht.

Die zweite Halbzeit beginnt so wie die erste aufgehört hat, nämlich mit aktiveren Angerern, die gleich wieder Gas geben. Der dritte Streich von SV Anger war Roland Kober vorbehalten (62.). Dann verkürzen plötzlich die Pöllauer. Für das 1:3 zeichnete Zan Horvat verantwortlich (68.). Geht vielleicht doch noch etwas für die Pöllauer? Die Gastgeber werfen alles nach vorne. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Anger für einen Treffer sorgte (94.). Die 1:4-Heimniederlage von TSV Sparkasse Pöllau war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

In der Tabelle liegt der Gastgeber nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang.

Bei SV Ada Anger präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (32). SV Anger bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem fünften Platz. Die letzten Resultate von Anger konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Nur zweimal gab sich SV Ada Anger bisher geschlagen. Die gute Bilanz von TSV Pöllau hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Pöllau bisher sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Am Freitag muss TSV Sparkasse Pöllau bei SV Krottendorf ran, zeitgleich wird SV Anger von SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal in Empfang genommen.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Heute waren wir klar unterlegen. Die drei Punkte gehen verdient nach Anger. Das muss man ganz ehrlich so sagen."

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – SV Ada Anger, 1:4 (0:2)

94 Alexander Peter Poetz 1:4

68 Zan Horvat 1:3

62 Roland Kober 0:3

45 Anton Pfandl 0:2

36 Matthias Maximilian Scherr 0:1