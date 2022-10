Kirchberg feiert Kantersieg gegen schwache Pischelsdorfer

Details Freitag, 14. Oktober 2022 23:29

SV Pischelsdorf blieb gegen TSV Kirchberg/R. chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Kirchberg/R. hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Die Kirchberger führten zur Pause schon mit 2:0 und legten den Grundstein für die drei Punkte.

Die Kirchberger starten stark ins Spiel. In Minute 14 traf TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. zum ersten Mal ins Schwarze - Traumpass von Rabl auf die rechte Seite, Michael Loder zieht rechts runter und spielt den Ball auf Martin Färber, der in die lange Ecke vollendet. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingen sollte. Christoph Rabl erhöhte für TSV Kirchberg/R. auf 2:0 (29.) - Eckball durch Michael Loder, der sein zweites Tor heute vorbereitet. Der Eckball wird durch Rabl im Tor untergebracht. Damit ist für klare Fronten gesorgt und es geht mit der 2:0-Führung der Heimischen in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste: Mit dem 3:0 durch Simon Puchner schien die Partie bereits in der 51. Minute mit Kirchberg/R. einen sicheren Sieger zu haben - Färber legt ab auf Simon Puchner, der trocken einschiebt. In der 59. Minute legte Mathias Kummer zum 4:0 zugunsten von TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. nach. Wenige Minuten später verkürzte Pischelsdorf auf 1:4 (64.). Kirchberg/R. ließ den Vorsprung in der 67. Minute anwachsen - Traumflanke von Simon Puchner auf Oliver Münzer, der vollendet. Das 5:1 ist gleichzeitig der Endstand.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen SV Pischelsdorf festigte TSV Kirchberg/R. den vierten Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Kirchberg/R. sechs Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte TSV Kirchberg/R. nur sieben Zähler.

Mit lediglich drei Zählern aus elf Partien steht Pischelsdorf auf dem Abstiegsplatz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der Gäste ist deutlich zu hoch. 45 Gegentreffer – kein Team der Oberliga Süd-Ost fing sich bislang mehr Tore ein. In dieser Saison sammelte Pischelsdorf bisher einen Sieg und kassierte zehn Niederlagen. Siege waren zuletzt rar gesät bei SV Wirtschaft Pischelsdorf. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon acht Spiele zurück.

Nach der klaren Niederlage gegen Kirchberg/R. ist SV Pischelsdorf weiter das defensivschwächste Team der Oberliga Süd-Ost.

Am kommenden Sonntag tritt TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. bei FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. an, während Pischelsdorf zwei Tage zuvor SV C&P Frannach empfängt.

Oberliga Süd-Ost: TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. – SV Wirtschaft Pischelsdorf, 5:1 (2:0)

67 Oliver Muenzer 5:1

64 Matthias Toedling 4:1

59 Mathias Kummer 4:0

51 Simon Puchner 3:0

29 Christoph Rabl 2:0

14 Martin Faerber 1:0