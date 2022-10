Almenland fügt Krottendorf die vierte Pleite in Folge zu

Details Freitag, 14. Oktober 2022 23:37

Nichts zu holen gab es für SV Krottendorf bei FC Almenland in der Oberliga Süd-Ost. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Almenland die Nase vorn. Die Krottendorfer verlieren damit zum vierten Mal in Folge. Almenland hingegen ist seit vier Spielen unbesiegt.

Die Gastgeber starten druckvoll und es sollte auch nicht lange dauern, ehe es 1:0 steht. Martin Hannes Gruber brachte FC Almenland in der zwölften Minute in Fron - er fasst sich ein Herz von der Mittellinie und überrascht damit nicht nur den Goalie, sondern auch das Publikum. Die Gastgeber bleiben am Drücker und wollen nachlegen. Nach einer tollen vergebenen Chancen, wo die Heimischen das leere Tore nach einem Stangler nicht treffen, steht es 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt und es geht mit der Zwei-Tore-Führung auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt stärkeren Krottendorfern, die auch gleich eine Möglichkeit vorfinden, allerdings nicht treffen. Dann aber doch das 1:2 - Marcell Niess trifft nach einem perfekten Stangler. Den Vorsprung von FC Almenland ließ Gruber in der 78. Minute nach einem Eckball anwachsen. Damit ist der Zwei-Tore-Vorsprung wieder hergestellt. Und das ist gleichzeitig der Endstand. Schlussendlich verbuchte FC Almenland gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg.

FC Almenland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In den letzten fünf Partien rief FC Almenland konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

SV Krottendorf taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit diesem Sieg zog FC Almenland an Krottendorf vorbei auf Platz sechs. SV Krottendorf fiel auf die siebte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am nächsten Freitag reist FC Almenland zu SC St. Margarethen an der Raab, zeitgleich empfängt Krottendorf TSV Sparkasse Pöllau.

Oberliga Süd-Ost: FC Almenland – SV Krottendorf, 3:1 (2:0)

80 Marcel Niess 3:1

78 Martin Hannes Gruber 3:0

34 Florian Karrer 2:0

12 Martin Hannes Gruber 1:0