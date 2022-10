Waldbach zwingt Bad Waltersdorf in die Knie

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 13:02

Am Samstag trafen SVH Waldbach und Bad Waltersdorf aufeinander. Das Match entschied Waldbach mit 2:0 für sich. Die Experten wiesen Waltersdorf vor dem Match gegen SV Hochwechsel Waldbach die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Auch weil die Waltersdorfer zwei Ausschlüsse hinnehmen mussten. Plötzlich sind die Waltersdorfer als Zweiter bereits vier Punkte hinter Hartbergs Amateuren.

Die erste Halbzeit gehört weitgehend den Waltersdorfern. Goalie Spandl in Minute 20 mit einer Glanztat. Wenig später ist es erneut der Torwart, der den Rückstand verhindert. Immer wieder ist es Spandl, der Schlimmeres verhindert - auch im eins gegen eins. Die Gastgeber können sich bei ihrem Schlussmann bedanken, dass es nicht 0:1 steht. Torlos geht es letztlich zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit verläuft ählich der ersten, auch wenn jetzt auch die Waldbacher offensiver werden In der 74. Minute dann Rot für die Waltersdorfer nach Torraub - der daraus folgende Freistoß führt dann auch zum 1:0. Waldbach brach damit den Bann. Die Gäste werfen in der Schlussphase alles nach vorne. Kurz darauf noch eine Rote für die Waltersdorfer wegen einer Notbremse. Damit sind die Gäste zwei Mann weniger. Kurz darauf fällt die Entscheidung. Stephan Radics zieht von der Mittellinie ab und trifft zum 2:0 für die Heimischen. Am Schluss siegte Waldbach gegen TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Hochwechsel Waldbach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Die Heimmannschaft bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten. SVH Waldbach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der Patzer von Bad Waltersdorf zog im Klassement keine Folgen nach sich. Nur zweimal gaben sich die Gäste bisher geschlagen. Die Situation bei Waltersdorf bleibt angespannt. Gegen Waldbach kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am kommenden Freitag trifft SV Hochwechsel Waldbach auf TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf spielt am selben Tag gegen Tus Greinbach.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Leider war es heute eine schlechte Leistung von uns. Der Blick geht nach vorne und wir wollen die Herbstrunde nächste Woche positiv abschliessen."

Oberliga Süd-Ost: SV Hochwechsel Waldbach – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 2:0 (0:0)

95 Stephan Radics 2:0

79 Janos Szoeke 1:0