Solide Leistung! Pöllau schlägt Pischelsdorf

Bei TSV Pöllau gab es für SV Pischelsdorf nichts zu holen. Das Schlusslicht verlor das Spiel mit 0:2. Als Favorit rein – als Sieger raus. Pöllau hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel bei Pischelsdorf hatte TSV Sparkasse Pöllau schlussendlich mit 5:3 gewonnen.

Die Pöllauer sind von Beginn an das bessere Team. Man setzt den Gegner sogleich unter Druck, allerdings sollte das Tor nicht gelingen wollen. Das ändert sich nach etwas mehr als einer halben Stunde. In Minute 35 traf TSV Pöllau zum ersten Mal ins Schwarze. Köck ist nach einem Corner mit dem Fuß zur Stelle und macht das 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was aber vorerst nicht gelingt. Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn.

Im zweiten Durchgang ist Pischelsdorf stärker, man riskiert mehr. Was aber auch notwendig ist, wenn man noch Zählbarem mit nachhause nehmen möchte. Anstatt des Ausgleichs fällt dann aber das 2:0. Markus Hofer war es, der in der 79. Minute das Spielgerät im Gehäuse von SV Wirtschaft Pischelsdorf unterbrachte. Er ist nach einer Flanke von linken Seite mit dem Kopf zur Stelle. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Letzten Endes ging Pöllau im Duell mit den Gästen als Sieger hervor.

TSV Sparkasse Pöllau setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Die Saisonbilanz von TSV Pöllau sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden büßte Pöllau lediglich vier Niederlagen ein.

Mit 49 Toren fing sich SV Pischelsdorf die meisten Gegentore in der Oberliga Süd-Ost ein. Pischelsdorf musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Wirtschaft Pischelsdorf insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SV Pischelsdorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste Pischelsdorf im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: TSV Sparkasse Pöllau kassierte insgesamt gerade einmal 1,43 Gegentreffer pro Begegnung.

Am kommenden Samstag tritt TSV Pöllau bei FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. an, während SV Wirtschaft Pischelsdorf einen Tag zuvor SV Ada Anger empfängt.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Es war das erwartet enge Spiel. Wir konnten unseren Matchplan aber durchziehen und haben zu einem guten Zeitpunkt das zweite Tor gemacht. Ein gelungener Auftakt in die Rückrunde."

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – SV Wirtschaft Pischelsdorf, 2:0 (1:0)

79 Markus Hofer 2:0

35 Florian Koeck 1:0

