Färber-Dreierpack! Kirchberg feiert klaren Sieg gegen Greinbach

Details Sonntag, 19. März 2023 13:02

TSV Kirchberg/R. kam gegen Greinbach zu einem klaren 4:1-Erfolg. Auf dem Papier ging Kirchberg/R. als Favorit ins Spiel gegen Tus Greinbach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich Greinbach und TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. mit 2:2 voneinander getrennt. Mann des Spiels war Martin Färber, der drei Treffer erzielen konnte.

Die Gastgeber finden gleich gut ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Die Heimischen mit einem schnellen Umschaltspiel und Martin Färber trifft. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingen sollte. Im Gegenteil, denn in der 29. Minute bejubelt Oliver Mogg nach einem Eckball per Kopf das 1:1 von Tus Greinbach. Damit ist wieder alles offen und es geht mit dem 1:1 schließlich auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt so wie die erste: Kirchberg/R. stellte mit dem 2:1 in der 54. Minute die Weichen auf Sieg - tolle Fanke von Simon Puchner, Martin Färber gewinnt das Kopfballduell und trifft ins Tor. Jetzt bleiben die Kirchberger dran, allerdings will das dritte Tor nicht gelingen. Somit bleibt es spannend. Erst eine Viertelstunde vor Schluss ist das Spiel entschieden. Christoph Rabl erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 77 Minuten auf 3:1. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als TSV Kirchberg/R. für einen Treffer sorgte (92.). Es gibt Elfmeter und Färber versenkt das Leder vom Punkt. Am Ende verbuchte Kirchberg/R. gegen Greinbach die maximale Punkteausbeute.

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. stabilisiert nach dem Erfolg über Tus Greinbach die eigene Position im Klassement. Die Saisonbilanz von TSV Kirchberg/R. sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden büßte Kirchberg/R. lediglich vier Niederlagen ein.

Greinbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. In der Verteidigung von Tus Greinbach stimmt es ganz und gar nicht: 42 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Greinbach derzeit auf dem Konto. Tus Greinbach taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Nächster Prüfstein für TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. ist USC Raika Eichkögl (Samstag, 16:00 Uhr). Greinbach misst sich am selben Tag mit SV C&P Frannach (17:00 Uhr).

Oberliga Süd-Ost: TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. – Tus Greinbach, 4:1 (1:1)

92 Martin Faerber 4:1

77 Christoph Rabl 3:1

54 Martin Faerber 2:1

29 Oliver Mogg 1:1

11 Martin Faerber 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei