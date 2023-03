Waldbacher Aufholjagd bleibt unbelohnt, Frannach jubelt dank Dreierpack von Zeisberger

Details Montag, 20. März 2023 07:00

Bei SV C&P Frannach gab es für SV Hochwechsel Waldbach nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 3:5. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Frannach die Nase vorn. Das Hinspiel hatte SVH Waldbach mit 3:0 gewonnen.

Die Frannacher starten schwungvoll ins Match und es sollte nicht lange dauern, ehe sie in Führung gehen. Waldbach gerät schon in der siebten Minute in Rückstand, als Vito Gorza das schnelle 1:0 für Frannach erzielte - dem Treffer war ein Schnitzer in der Gäste-Defensive vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Für das 2:0 von SV C&P Frannach zeichnete Maximilian Zeisberger verantwortlich (27.) - schneller Angriff über die Seite und schon steht es 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Gorza seinen zweiten Treffer nachlegte (44.). SV Frannach hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Die Gäste kommen dann stark aus der Pause - man will sich hier noch nicht geschlagen geben. In der 47. Minute überwindet SV Hochwechsel Waldbach die Abwehr von Frannach und befördert das Leder ins gegnerische Netz - Janos Szoeke steht goldrichtig. Die Frannacher lassen sich aber nicht lange bitten und legen kurz darauf wieder vor - Zeisberger brachte SV C&P Frannach in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (63.). Die Gäste geben sich aber weiter nicht geschlagen. Bruno Sunagic verkürzt mit einem Doppelpack auf 3:4 und plötzlich ist wieder Spannung drin. Die Gäste werfen alles nach vorne, doch anstatt des Ausgleichs fällt 86. Minute nach einem Konter die Entscheidung. In der Nachspielzeit kassiert Thomas Ortner von Frannach noch die Gelb-Rote Karte, was sich allerdings nicht mehr auf das Ergebnis auswirkt. Schlussendlich verbuchte Frannach gegen SV Hochwechsel Waldbach einen überzeugenden Heimerfolg.

Die drei Punkte brachten für SV C&P Frannach keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. In den letzten fünf Partien riefen die Gastgeber konsequent Leistung ab und holten neun Punkte.

SVH Waldbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 16 ergatterten Punkten steht Waldbach auf Tabellenplatz neun. Die Lage von SV Hochwechsel Waldbach bleibt angespannt. Gegen SV Frannach musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Nächster Prüfstein für Frannach ist Tus Greinbach (Samstag, 17:00 Uhr). SVH Waldbach misst sich am selben Tag mit FC Almenland (18:30 Uhr).

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Frannach hat einen guten Start in das Spiel gehabt und war in der ersten halben Stunde viel aktiver und zweikampfstärker. Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen und durch eklatante Eigenfehler einen 0:3-Rückstand in die Halbzeit mitgenommen. Zweite Halbzeit waren wir viel aktiver und sind nochmal rangekommen, aber haben es aufgrund von weiteren zwei katastrophalen individuellen Fehlern nicht geschafft etwas zählbares aus Frannach mitzunehmen. Aufgrund der ersten Hälfte ein verdienter Sieg für Frannach in einem schwachen Spiel auf sehr schweren Platzverhältnissen."

Oberliga Süd-Ost: SV C&P Frannach – SV Hochwechsel Waldbach, 5:3 (3:0)

86 Maximilian Zeisberger 5:3

81 Bruno Sunagic 4:3

68 Bruno Sunagic 4:2

63 Maximilian Zeisberger 4:1

47 Janos Szoeke 3:1

44 Vito Gorza 3:0

27 Maximilian Zeisberger 2:0

7 Vito Gorza 1:0

