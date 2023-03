Hartberg Amateure deklassieren Almenland vor eigenem Publikum

Details Montag, 20. März 2023 08:48

Eggendorf/Hartberg Amat. setzte sich standesgemäß gegen FC Almenland mit 4:0 durch. An der Favoritenstellung ließ Eggendorf/Hartberg keine Zweifel aufkommen und trug gegen FC Almenland einen Sieg davon. FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. hatte FC Almenland im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 8:0 gesiegt.

Die Hartberger sind von der ersten Minute an das aggressivere und konsequenter nach vorne spielende Team. FC Almenland gerät dementsprechend schon in der ersten Minute in Rückstand, als Can Kisa nach einem Angriff über die Seite das schnelle 1:0 für Eggendorf/Hartberg Amat. erzielt. Dem Treffer war eine Unachtsamkeit in der Defensive der Almenländer vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Hartberger nachlegen, was auch gelingt. Eggendorf/Hartberg markiert das 2:0 (26.) - jubelnd darf Lukas Hirschböck, der schön in Szene gesetzt wird, nachdem zwei Spieler auf den ballführenden Spieler gehen, der aber im richtigen Moment abspielt. Mit dem 3:0 für den Tabellenführer durch Jürgen Lemmerer ist das Spiel dann wohl schon in der ersten Halbzeit entschieden (32.). Das überzeugende Auftreten der Gäste fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Im zweiten Durchgang schaltet der Herbstmeister etwas zurück und überlässt den Gastgebern das Spiel. Richtig gefährlich werden die Heimischen allerdings trotzdem nicht. Man riskiert in Folge immer mehr, doch anstatt eines Anschlusstreffers fällt in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit auch noch das 4:0 durch Matthias Postl, ehe der Schiri abpfeift. Ein starker Auftritt ermöglichte FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Almenland.

Durch diese Niederlage fällt FC Almenland in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Die Gastgeber mussten schon 33 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. FC Almenland verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Wer soll Eggendorf/Hartberg Amat. noch stoppen? Eggendorf/Hartberg verbuchte gegen FC Almenland die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Oberliga Süd-Ost weiter an. Mit nur 19 Gegentoren stellt FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. die sicherste Abwehr der Liga. Eggendorf/Hartberg Amat. ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile zwölf Siege und zwei Unentschieden zu Buche.

Mit fünf Siegen in Folge ist Eggendorf/Hartberg so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Samstag trifft FC Almenland auf SV Hochwechsel Waldbach, FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. spielt am selben Tag gegen TSV Sparkasse Pöllau.

Manfred Mandl (Trainer Almenland): "Man muss am Ende sagen, dass Hartberg eine Nummer zu groß ist. Die wollen unbedingt in die Landesliga, wo sie auch hingehören."

Oberliga Süd-Ost: FC Almenland – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 0:4 (0:3)

94 Matthias Postl 0:4

32 Juergen Lemmerer 0:3

26 Lukas Hirschboeck 0:2

1 Can Kisa 0:1

