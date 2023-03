Anger holt sich drei Punkte gegen St. Margarethen

Details Montag, 20. März 2023 08:51

SV Ada Anger gewann das Freitagsspiel gegen SC St. Margarethen an der Raab mit 2:0. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Anger wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte SC St. Margarethen/R. für sich entschieden und einen 3:1-Sieg verbucht.

Anger erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Alexander Kreimer traf in der fünften Minute zur frühen Führung - er zieht nach einem Abpraller aus gut 30 Metern ab und das Leder passt punktgenau in den Winkel - Traumtor und unhaltbar für den Margarethener Goalie. St. Margarethen glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für SV Ada Anger in die Kabinen. In der ersten Halbzeit ist es der Angerer Goalie, der gleich mehrere gute Chancen der Gäste zunichte machte.

Im zweiten Durchgang wirft Margarethen zusehends alles in die Schlacht. Aus einem Konter fällt schließlich das 2:0. Roland Kober erhöhte den Vorsprung von SV Anger nach 50 Minuten auf 2:0. In den 90 Minuten war der Gastgeber im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SC St. Margarethen an der Raab und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

Durch die drei Punkte gegen SC St. Margarethen/R. verbesserte sich Anger auf Platz sechs. SV Ada Anger präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 37 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SV Anger. Sechs Siege, fünf Remis und drei Niederlagen hat Anger momentan auf dem Konto. SV Ada Anger befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

St. Margarethen hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. SC St. Margarethen an der Raab taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

SV Anger tritt am Freitag, den 24.03.2023, um 18:45 Uhr, bei SV Wirtschaft Pischelsdorf an. Zwei Tage später (15:00 Uhr) empfängt SC St. Margarethen/R. Krottendorf.

Nico Redolfi (Sportlicher Leiter): "Der Start in die Rückrunde ist geglückt. Ich denke, dass der Sieg auch verdient ist. Man muss aber dazu sagen, dass die erste Halbzeit auch anders verlaufen hätte können. Margarethen hat gute Chancen vorgefunden."

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – SC St. Margarethen an der Raab, 2:0 (1:0)

50 Roland Kober 2:0

5 Alexander Kreimer 1:0

