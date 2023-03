Bad Waltersdorf schlägt Ilztal souverän

Details Samstag, 25. März 2023 02:38

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf setzte sich standesgemäß gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal mit 3:0 durch. Die Beobachter waren sich einig, dass SVU Ilztal als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Auch das Hinspiel hatte Bad Waltersdorf mit 3:0 gewonnen. Damit feiern die Waltersdorfer auch im zweiten Spiel der Rückrunde einen klaren Erfolg und bleiben Leader Hartberg auf den Fersen.

SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal gerät schon in der neunten Minute in Rückstand, als Ognjen Davidovic das schnelle 1:0 für Waltersdorf erzielte - den ersten Schuss hält der Ilztaler Goalie noch, im Nachschuss ist er aber chancenlos. In weiterer Folge ist das Spiel chancenarm, weder die Gäste noch die Gastgeber kommen richtig gut ins Spiel. Erst in der 25. Minute dann die Top-Gelegenheit für die jetzt riskierenden Ilztaler. Ein Ilztaler überlupft den Goalie der Waltersdorfer im eins gegen eins, doch der Ball geht sowohl über den Schlussmann als auch über das Tor. Die Waltersdorfer machen es besser. Christoph Reichl wird mit einem wunderschönen Pass in den Raum in Szene gesetzt und versenkt die Kugel zum 2:0 für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf (29.). Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Hintermannschaft von SVU Ilztal ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit kontrolliert Waltersdorf das Spielgeschehen. Beinahe fällt gleich nach Wiederbeginn das 3:0, doch der Ilztaler Goalie hält. Schließlich ist das Spiel entschieden. Pascal Archan besorgte in der Schlussphase den dritten Treffer für Bad Waltersdorf (73.) nach einer sehenswerten Kombination über mehrere Stationen. Letztlich fuhr das Heimteam einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Mit dem souveränen Sieg gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal festigte Waltersdorf die zweite Tabellenposition. Mit beeindruckenden 59 Treffern stellt TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf den besten Angriff der Oberliga Süd-Ost. Die Saison von Bad Waltersdorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Waltersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

SVU Ilztal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt der Gast weiter im Schlamassel. Die Offensive von SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – zehn geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur einem Sieg und vier Unentschieden sind die Aussichten von SVU Ilztal alles andere als positiv. Für SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal sprangen in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte heraus.

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf tritt am kommenden Freitag bei TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. an, SVU Ilztal empfängt am selben Tag SC St. Margarethen an der Raab.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Zweites Spiel in Folge gewonnen, ich bin sehr zufrieden. Jetzt erwartet uns das schwere Auswärtsspiel gegen Kirchberg."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal, 3:0 (2:0)

73 Pascal Archan 3:0

29 Christoph Reichl 2:0

9 Ognjen Davidovic 1:0

