Waldbach bezwingt Almenland durch Doppelschlag im Finish

Bei SV Hochwechsel Waldbach holte sich FC Almenland eine 0:2-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SVH Waldbach die Nase vorn. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem FC Almenland gegen Waldbach mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Im ersten Durchgang fallen keine Tore. Weder die Gäste noch die Gastgeber kommen gut ins Spiel. Wen wundert es, immerhin haben beide Teams zuletzt verloren. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen.

Im zweiten Durchgang erhöht dann Waldbach die Schlagzahl. Bis zum ersten Treffer sollte es aber eine Weile dauern. Erst in der Schlussphase sollten die Waldbacher das Spiel für sich entscheiden. In der 84. Minute gibt es Elfer für die Heimischen nach Foul nach einer schönen Einzelaktion von Kittinger. Stefan Zink tritt und brach für SV Hochwechsel Waldbach den Bann. Kurz vor Ultimo war noch Bruno Sunagic zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Heimmannschaft verantwortlich (85.) - er wird von Szöke schön in Szene gesetzt und setzt sich im eins gegen eins gegen den Goalie durch. Am Schluss gewann SVH Waldbach gegen FC Almenland.

Durch die drei Punkte verbesserte sich Waldbach im Tableau auf die achte Position. SV Hochwechsel Waldbach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

FC Almenland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den siebten Tabellenplatz. Die Lage von FC Almenland bleibt angespannt. Gegen SVH Waldbach musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Waldbach tritt am kommenden Freitag bei TSV Sparkasse Pöllau an, FC Almenland empfängt am selben Tag Tus Greinbach.

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Nach dem sehr durchwachsenen Saisonstart haben wir uns viel vorgenommen. Wir haben es geschafft, die Intensität in unserem Spiel stark zu steigern und das Zweikampfverhalten zu verbessern. Es war ein sehr enges Spiel, aber aufgrund der 2. Hälfte ein aus meiner Sicht verdienter Sieg. Wir nehmen diese 3 Punkte gerne mit, werden diese Woche wieder hart arbeiten, um uns weiterhin zu verbessern und freuen uns schon auf das Derby in Pöllau nächste Woche!"

Oberliga Süd-Ost: SV Hochwechsel Waldbach – FC Almenland, 2:0 (0:0)

85 Bruno Sunagic 2:0

84 Stefan Zink 1:0

