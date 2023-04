Davidovic-Goldtor bringt Bad Waltersdorf drei Punkte in Kirchberg

Details Samstag, 01. April 2023 02:24

Mit 1:2 verlor TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. am vergangenen Freitag zu Hause gegen TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf. Hundertprozentig überzeugen konnte Bad Waltersdorf dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatten die Gäste das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:1-Sieg geholt. Damit bleibt Waltersdorf der einzige Hartberg-Verfolger.

Dabei verläuft das Spiel alles andere als nach Wunsch der Waltersdorf, denn man gerät schon in der achten Minute in Rückstand, als Daniel Loder das schnelle 1:0 für TSV Kirchberg/R. erzielte. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Kurz vor der Pause trifft schließlich Dominik Mild für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf (40.) zum nicht unverdienten Ausgleich. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang geht es lange Hin und Her. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe, das die Gäste schließlich für sich entscheiden. Ognjen Davidovic wird zum Helden des Spiels, als er Bad Waltersdorf mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (89.) doch noch in Front bringt. Am Ende verbuchte Waltersdorf gegen Kirchberg/R. die maximale Punkteausbeute.

Durch diese Niederlage fällt TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. in der Tabelle auf Platz vier zurück. Acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam TSV Kirchberg/R. auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf behauptet nach dem Erfolg über Kirchberg/R. den zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von Bad Waltersdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 61 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saisonbilanz von Waltersdorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 13 Siegen und einem Unentschieden büßte TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf lediglich zwei Niederlagen ein. Mit vier Siegen in Folge ist Bad Waltersdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Während TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. am kommenden Freitag SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal empfängt, bekommt es Waltersdorf am selben Tag mit SV C&P Frannach zu tun.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Es war eine hart umkämpfte Partie, die wir aufgrund der zweiten Halbzeit doch verdient gewonnen haben."

Oberliga Süd-Ost: TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 1:2 (1:1)

89 Ognjen Davidovic 1:2

40 Dominik Mild 1:1

8 Daniel Loder 1:0

