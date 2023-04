Eggendorf/Hartberg Amateure schießen Anger aus eigenem Stadion

Details Samstag, 01. April 2023 12:40

Eggendorf/Hartberg Amat. fertigte SV Anger am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Als Favorit rein – als Sieger raus. Eggendorf/Hartberg hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich der Ligaprimus und Anger mit 3:3 voneinander getrennt.

SV Ada Anger geriet in der 13. Minute ins Hintertreffen. Nach einem Eckball landet das Leder im Tor. FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure führte schließlich das 2:0 herbei (19.) - schon herausgespielt und schon zappelt das Leder im Tor. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Can Kisa per schönem Freistoß aufseiten des Gasts das 3:0 (40.). Das überzeugende Auftreten von Eggendorf/Hartberg Amat. fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Im zweiten Durchgang riskiert Anger mehr, doch anstatt des Anschlusstreffers fällt das vierte Gegentor. Mit dem 4:0 für FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Eigentlich war SV Anger schon geschlagen, als Matthias Postl das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (54.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Eggendorf/Hartberg Amat. bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Bei Anger präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Durch diese Niederlage fallen die Gastgeber in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Sieben Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat SV Ada Anger momentan auf dem Konto. SV Anger baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Wer soll Eggendorf/Hartberg noch stoppen? FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. verbuchte gegen Anger die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Oberliga Süd-Ost weiter an. Der Defensivverbund von Eggendorf/Hartberg Amat. ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 20 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Eggendorf/Hartberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für SV Ada Anger ist SV Hochwechsel Waldbach (Samstag, 18:30 Uhr). Eggendorf/Hartberg Amat. misst sich am selben Tag mit SV TRIOTRONIK Krottendorf (15:00 Uhr).

Philipp Zink (Obmann Anger): "Hartberg gehört in die Landesliga. Das Ergebnis ist am Ende etwas zu hoch, aber der Sieg von Hartberg geht in Ordnung."

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 0:5 (0:3)

54 Matthias Postl 0:5

48 Julian Halwachs 0:4

40 Can Kisa 0:3

19 Lukas Hirschboeck 0:2

13 Juergen Lemmerer 0:1

