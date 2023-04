Krottendorf müht sich zu Sieg über Pischelsdorf

Details Montag, 03. April 2023 02:41

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SV Krottendorf mit 2:1 gegen SV Pischelsdorf gewann. Vollends überzeugen konnte Krottendorf dabei jedoch nicht. Enger ging es kaum: Pischelsdorf hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Der Tabellenletzte geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Sebastian Gabbichler nach einem schönen Kombinationsspiel über die Seite das schnelle 1:0 für SV TRIOTRONIK Krottendorf erzielte. Mit der Führung im Rücken wollen die Krottendorfer nachlegen, was aber nicht gelingen sollte, denn auch Pischelsdorf kommt in der Folge besser ins Spiel, kann allerdings keine echten Tormöglichkeiten erspielen. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel also aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit stärkeren Krottendorfern, die dann allerdings einen Verlusttreffer hinnehmen müssen. Mathias Kochauf verlängerte einen Freistoß ins eigene Tor und bescherte SV Wirtschaft Pischelsdorf den 1:1-Ausgleich (69.). Damit ist wieder alles offen. Die Krottendorfer wollen aber drei Punkte. Ein später Treffer von Gabbichler, der in der Schlussphase erfolgreich war (87.), bedeutete die Führung für SV Krottendorf - schöner Pass in die Tiefe und Gabbichler schließt ab. Schließlich sprang für die Heimmannschaft gegen SV Pischelsdorf ein Dreier heraus.

Krottendorf machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz drei. Zehn Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Krottendorf. Krottendorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Mit 54 Gegentreffern ist Pischelsdorf die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Ausbeute der Offensive ist bei den Gästen verbesserungswürdig, was man an den erst 22 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Wirtschaft Pischelsdorf alles andere als positiv. SV Pischelsdorf klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen SV TRIOTRONIK Krottendorf war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Am kommenden Samstag trifft SV Krottendorf auf FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, Pischelsdorf spielt tags zuvor gegen SC St. Margarethen an der Raab.

Patrick Gösslbauer (Obmann-Stellvertreter Krottendorf): "Wir haben es verabsäumt, frühzeitig das zweite Tor zu machen. Danach wurde Pischelsdorf immer besser und hat verdient den Ausgleich gemacht. Trotz allem kämpften wir uns gut zurück und konnten die 3 Punkte einfahren."

Oberliga Süd-Ost: SV TRIOTRONIK Krottendorf – SV Wirtschaft Pischelsdorf, 2:1 (1:0)

87 Sebastian Gabbichler 2:1

69 Eigentor durch Mathias Kochauf 1:1

10 Sebastian Gabbichler 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei