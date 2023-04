Hartberg patzt gegen Krottendorf: jetzt wieder Spannung pur im Titelrennen

Details Sonntag, 09. April 2023 02:40

Die Eggendorf/Hartberg Amateure trennten sich an diesem Samstag von SV Krottendorf mit 2:2. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Krottendorf vom Favoriten. Das Hinspiel, das 1:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit Eggendorf/Hartberg gefunden. Damit ist das Titelrennen wieder mehr als spannend. Bad Waltersdorf liegt jetzt nur noch zwei Punkte hinter Hartberg.

Dabei beginnt die Partie ganz nach Wunsch der Hartberger. Es gibt Elfmeter und Emir Redzic brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des Ligaprimus über die Linie (11.). Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Zur Pause war der Gastgeber im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Krottendorfern, die es wissen wollen. Man will dem Favoriten ein Bein stellen. Sebastian Gabbichler war zur Stelle und markierte das 1:1 von SV TRIOTRONIK Krottendorf (55.) - nach einer Standardsituation, die an die Latte ging, staubt Gabbichler ab. Und es sollte noch dicker kommen für die Hartberger. Ardi Bregovina versenkte die Kugel nach einem tollen Pass in die Tiefe im eins gegen eins gegen den Goalie zum 2:1 (60.). Jetzt müssen die Hartberger reagieren und riskieren. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Philipp Erhardt nach einem Eckball auf die kurze Stange per Kopf für den 2:2-Ausgleich sorgte (92.). Am Ende stand es zwischen FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. und SV Krottendorf pari.

Mit beeindruckenden 67 Treffern stellt Eggendorf/Hartberg den besten Angriff der Oberliga Süd-Ost. Eggendorf/Hartberg ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 14 Siege und drei Unentschieden.

Krottendorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Zehn Siege, ein Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. SV TRIOTRONIK Krottendorf entschied vier Spiele für sich und teilte einmal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure in dieser Zeit vier Erfolge und ein Remis vorweist.

Eggendorf/Hartberg tritt am Freitag, den 14.04.2023, um 19:00 Uhr, bei SC St. Margarethen an der Raab an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt SV Krottendorf SV Hochwechsel Waldbach.

Patrick Gösslbauer (Obmann-Stellvertreter Krottendorf): "Vor dem Spiel hätten wir ein Unentschieden sofort unterschrieben. Nach dem Spiel muss man sagen, wenn man in der Nachspielzeit den Ausgleich bekommt, war es leider sehr bitter."

Oberliga Süd-Ost: FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. – SV TRIOTRONIK Krottendorf, 2:2 (1:0)

92 Philipp Erhardt 2:2

60 Ardi Bregovina 1:2

55 Sebastian Gabbichler 1:1

11 Emir Redzic 1:0

