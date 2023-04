Bad Waltersdorf lässt gegen Frannach nichts anbrennen - Rückstand auf Hartberg verkürzt

Details Sonntag, 09. April 2023 22:58

SV Frannach blieb gegen Bad Waltersdorf chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Waltersdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet. TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf hatte Frannach im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 6:0 gesiegt. Durch den Sieg und das gleichzeitige Remis von Tabellenführer Hartberg verkürzt Waltersdorf den Rückstand auf den Leader.

Die Waltersdorfer starten druckvoll ins Match. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe es 1:0 steht. Michael Goger stellte nach einer tollen Flanke allein vor dem Torwart stehend die Weichen für Bad Waltersdorf auf Sieg, als er in Minute 19 mit dem 1:0 zur Stelle war. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Bis zur Pause fiel aber kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Goger bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (64.). Zunächst scheitert aber Davidovic nach schöner Reichl-Flanke mit einem Schuss am Goalie. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Philipp Schaffer gelang ein Doppelpack (84./92.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Zunächst trifft er nach einer Flanke von Goger, dann nach einem perfekten Zuspiel von Smounigg. Am Ende kam Waltersdorf gegen SV C&P Frannach zu einem verdienten Sieg.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Bei Bad Waltersdorf greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 21 Gegentoren stellt Waltersdorf die beste Defensive der Oberliga Süd-Ost. Die bisherige Spielzeit von TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf ist weiter von Erfolg gekrönt. Bad Waltersdorf verbuchte insgesamt 14 Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen.

Die Abstiegssorgen von SV Frannach sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur fünf Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv.

Mit insgesamt 43 Zählern befindet sich Waltersdorf voll in der Spur. Die Formkurve von Frannach dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag trifft TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf auf FC Almenland, SV C&P Frannach spielt tags zuvor gegen TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Wir waren von Beginn an besser und hatten das Spiel jederzeit im Griff. Verdiente drei Punkte auch in dieser Höhe."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – SV C&P Frannach, 4:0 (1:0)

92 Philipp Schaffer 4:0

84 Philipp Schaffer 3:0

64 Michael Goger 2:0

19 Michael Goger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei