Pöllau fährt drei Punkte gegen Eichkögl ein

Ein Tor machte den Unterschied – TSV Sparkasse Pöllau siegte mit 2:1 gegen USC Raika Eichkögl. Die Überraschung blieb aus, sodass USC Eichkögl eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel war dem Gast in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt. Pöllau traf im zweiten Durchgang drei Mal Aluminium.

Die Partie beginnt mit stärkeren Pöllauern, die den Gegner sogleich unter Druck setzen. Trotz des Übergewichtes kommen die Pöllauer aber nicht richtig gefährlich vor das Tor. Das sollte sich ändern. Marvin Gleichweit sichert TSV Pöllau vor 100 Zuschauern schließlich die Führung (28.). Pöllau will nachlegen, was aber nicht gelingt. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Anel Kocijan zum Ausgleich für Eichkögl. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Im zweiten Durchgang ist Pöllau wieder das stärkere Team. Der Treffer von Markus Hofer zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass Pöllau im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (59.). Im weiteren Verlauf haben die Pöllauer Pech - sie treffen drei Mal Aluminium, das Spiel bleibt so weiter spannend. Dann machen es sich die Pöllauer auch noch selbst schwer: Der Unparteiische tadelte Anton Stanic vom Heimteam und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (73.). Trotz Unterzahl war TSV Sparkasse Pöllau in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als USC Raika Eichkögl und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Nach diesem Erfolg steht TSV Pöllau auf dem dritten Platz der Oberliga Süd-Ost. Die bisherige Spielzeit von Pöllau ist weiter von Erfolg gekrönt. TSV Sparkasse Pöllau verbuchte insgesamt zehn Siege und drei Remis und musste erst fünf Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Partien rief TSV Pöllau konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

In der Tabelle liegt USC Eichkögl nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur vier Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Eichkögl alles andere als positiv. USC Raika Eichkögl wartet schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Pöllau tritt am kommenden Freitag bei TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf an, USC Eichkögl empfängt am selben Tag SV Ada Anger.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Wir konnten in der ersten Hälfte gut performen und hatten kurz vorm Pausenpfiff auch das 2:1 am Fuß. In Halbzeit 2 konnten wir aus einer Vielzahl an Chancen den Führungstreffer machen. Dieser war enorm wichtig. Nach dem Ausschluss wurde es aber normal spannend. Jedoch brachten wir den Sieg über Die Zeit. Der Sieg ist auch verdient."

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – USC Raika Eichkögl, 2:1 (1:1)

59 Markus Hofer 2:1

42 Anel Kocijan 1:1

28 Marvin Gleichweit 1:0

