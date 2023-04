Waldbach zwingt Krottendorf in die Knie

Details Dienstag, 18. April 2023 22:09

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV TRIOTRONIK Krottendorf und SV Hochwechsel Waldbach, die mit 0:1 endete. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich SVH Waldbach beugen mussten. SV Krottendorf hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 4:1-Sieg verbucht.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Dabei hatten beide Mannschaften je eine gute Gelegenheit auf die Führung. Josip Zeba brach für Waldbach den Bann und markierte in der 67. Minute die Führung. Ein Freistoß wurde vom Krottendorfer Goalie an die Latte gewehrt, den Abstauber verwertet Zeba. In Minute 70 der nächste Rückschlag für Krottendorf: Ardi Bregovina sieht den zweiten gelben Karton. Die 0:1-Heimniederlage des Gastgebers war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Mit 31 Punkten auf der Habenseite steht SV TRIOTRONIK Krottendorf derzeit auf dem vierten Rang. Zehn Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat SV Krottendorf derzeit auf dem Konto.

Im Tableau hatte der Sieg von SV Hochwechsel Waldbach keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz acht. Der Gast bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten.

Für Krottendorf geht es schon am Samstag bei Tus Greinbach weiter. Schon am Samstag ist SVH Waldbach wieder gefordert, wenn SC St. Margarethen an der Raab zu Gast ist.

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Es war der erwartet schwere Gegner. Wir haben uns aber gut auf sie eingestellt und waren auf Wiedergutmachung eingestellt. Wir haben viel investiert und erste Halbzeit gut gespielt, aber hätten auch aus einem Konter das 0:1 bekommen können. Zweite Halbzeit war Krottendorf überlegen, aber konnte nichts Zählbares herausspielen. Alles in allem war es aber aus meiner Sicht ein verdienter Sieg, da wir die disziplinierte Mannschaft waren."

Oberliga Süd-Ost: SV TRIOTRONIK Krottendorf – SV Hochwechsel Waldbach, 0:1 (0:0)

67 Josip Zeba 0:1

