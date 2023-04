Tor in Minute 96 (!) entscheidet Abstiegskrimi zwischen Ilztal und Pischelsdorf

Details Mittwoch, 19. April 2023 10:03

SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal verschaffte sich mit dem 3:2-Erfolg gegen SV Wirtschaft Pischelsdorf etwas Luft im Tabellenkeller. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Bitter für Tabellenschlusslicht Pischelsdorf: Das Team drehte das Spiel zwischenzeitlich, kassierte dann aber in der sechsten Minute der Nachspielzeit sogar noch den Gegentreffer, der die Niederlage besiegelte. Im Hinspiel hatte SVU Ilztal bei SV Pischelsdorf triumphiert und einen 2:1-Sieg für sich beansprucht.

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt. Ilztal hat das Kommando, bis zum ersten Tor sollte es aber noch eine Weile dauern. Dann Simon Abutu Oduh mit einer tollen Gelegenheit - er überspielt den Goalie, rutscht dann aber aus und die Chance ist vorbei. Nur Augenblicke später ist er erfolgreich und versenkte die Kugel zum 1:0 (36.). Dann machen es sich die Pischelsdorfer selbst schwer. Es gibt Rot für Sebastian Güsser wegen einer Notbremse. Damit sind die Gäste für den Rest der Partie mit einem Mann weniger. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber. In Unterzahl gelingt den Gästen der Ausgleich: Für das 1:1 von Pischelsdorf zeichnete Adrian Laszlo Pentek verantwortlich (49.) - er setzt sich gegen die halbe Abwehr durch und trifft. Doch es sollte noch dicker kommen für die Gastgeber. Der Tabellenletzte traf etwas später zum 2:1 (58.) - toller Freistoß. Damit haben die Pischelsdorfer das Spiel tatsächlich gedreht. Sie machen die Rechnung aber ohne die Ilztaler, die die Pischelsdorfer Hoffnung von drei Punkten zerstören. Marco Klamminger beförderte das Leder in Folge eines Freistoßes per Abstauber nach Kopfball zum 2:2 von SVU Ilztal in die Maschen (70.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen und entwickelt sich zu einem echten Krimi. In der 96. Minute der Nachspielzeit zieht Ilztals Marco Schmallegger aus 20 Metern ab und versenkt das Leder im linken unteren Eck. Sekunden darauf ist das Spiel vorbei. Letztlich nahm SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.

SVU Ilztal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal verbesserte sich durch den Dreier auf Position 13. Die Defensive von SVU Ilztal muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 41-mal war dies der Fall. SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, vier Unentschieden und zwölf Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von SVU Ilztal, der nach nunmehr zwölf sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Mit 58 Gegentreffern ist SV Wirtschaft Pischelsdorf die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Der Gast holte auswärts bisher nur einen Zähler. Wann bekommt Pischelsdorf die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SVU Ilztal gerät SV Pischelsdorf immer weiter in die Bredouille. SV Wirtschaft Pischelsdorf musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Pischelsdorf insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Pischelsdorf in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am 21.04.2023 reist SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal zur nächsten Partie zu SV C&P Frannach. Das nächste Mal ist SV Wirtschaft Pischelsdorf am 22.04.2023 gefordert, wenn man bei FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. antritt.

Harald Fleischhacker (Spieler Ilztal): "Wir haben in der ersten Halbzeit verdient geführt und Chancen für ein zweites oder drittes Tor vergeben. In der zweiten Halbzeit hatte Pischelsdorf einen sehr starken Beginn und wurde gleich zwei mal belohnt. Dann haben wir drei Riesenchancen vergebe. Wir haben gedrückt und wurden noch belohnt."

Oberliga Süd-Ost: SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal – SV Wirtschaft Pischelsdorf, 3:2 (1:0)

95 Marco Schmallegger 3:2

70 Marco Klamminger 2:2

58 Bernd Toedling 1:2

49 Adrian Laszlo Pentek 1:1

36 Simon Abutu Oduh 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei