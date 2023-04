Waltersdorf gegen Pöllau: sechs Tore, zwei Ausschlüsse und ein gehaltener Elfer

Details Samstag, 22. April 2023 16:31

Im Spiel von Bad Waltersdorf gegen TSV Pöllau gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Pöllau zog sich gegen Waltersdorf achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis getrennt. Mann des Spiels war Pöllau-Goalie Lorenz Koller, doch der Reihe nach. Nur eines: Er erwischte einen Glanztag. Tabellenführer Hartberg hat damit wieder die Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen.

Das Spiel ist von Beginn an offen geführt. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste spielen nach vorne. Das Stadion ist restlos ausverkauft, dementsprechend gut ist die Stimmung. Lukas Scherf brachte TSV Sparkasse Pöllau in der 35. Minute schließlich nach vorn. Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Pöllauer. Philipp Schaffer schoss für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf in der 47. Minute das erste Tor. Das 1:1 hält aber nicht lange, denn Pöllau schlägt zurück. Fabian Jurak war zur Stelle und markierte das 2:1 von TSV Pöllau (49.). Dann wieder Waltersdorf mit der Top-Chance auf das 2:2, denn es gibt Elfmeter. Der Elfer ist aber schlecht getreten und der Goalie pariert. Nachdem Simon Heschl vom Schiedsrichter mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste Pöllau in Unterzahl agieren (64.). In Überzahl tut sich Waltersdorf dann leichter. Für das zweite Tor von Bad Waltersdorf war Schaffer verantwortlich, der in der 66. Minute das 2:2 besorgte. Und die Waltersdorfer wollen mehr. Christoph Pieber witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 für das Heimteam ein (74.) - schöne Vorarbeit von Goger und Pieber. Waltersdorf bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als David Kitting-Muhr für den Ausgleich sorgte (80.). Letztlich gingen TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf und TSV Sparkasse Pöllau mit jeweils einem Punkt auseinander. In der Schlussphase kassiert auch noch ein Pöllauer die Rote Karte.

Sicherlich ist das Ergebnis für Bad Waltersdorf nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Die Angriffsreihe von Waltersdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 68 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur zweimal gab sich TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf bisher geschlagen.

TSV Pöllau bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Zehn Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Pöllau momentan auf dem Konto.

Bad Waltersdorf ist nun seit sechs Spielen, TSV Sparkasse Pöllau seit vier Partien unbesiegt.

Waltersdorf tritt am Dienstag, den 25.04.2023, um 19:30 Uhr, bei FC Almenland an. Drei Tage später (19:00 Uhr) empfängt TSV Pöllau TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Es war ein Spiel vor toller Kulisse. Trotz unserer zahlreich vergebenen Chancen bin ich zufrieden mit der Punkteteilung."

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Es war das erwartet Spitzenspiel. Am Anfang etwas abtasten und dann viele Tore, Elfmeter auf beiden Seiten, gehaltener Elfmeter, rote Karten, tolle Zuschauerkulisse, die Mannschaft in Unterzahl kommt zurück und erkämpft sich ein 3:3. In diesem Spiel war alles drinnen, was Fussball ausmacht. Emotionen, Ups und Downs auf beiden Seiten, vielen Torchancen sowie Spieler und Betreuer die jeweils alles geben für ihre Mannschaft und ihren Verein. In Summe Werbung für beide Teams und den Amateurfussball im allgemeinen."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – TSV Sparkasse Pöllau, 3:3 (0:1)

80 David Kitting-Muhr 3:3

74 Christoph Pieber 3:2

66 Philipp Schaffer 2:2

49 Fabian Jurak 1:2

47 Philipp Schaffer 1:1

35 Lukas Scherf 0:1

