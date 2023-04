Anger beendet Spiel in Eichkögl mit nur neun Feldspielern und zieht den Kürzeren

Details Samstag, 22. April 2023 16:44

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von USC Raika Eichkögl und SV Ada Anger, die mit 2:1 endete. Mit breiter Brust war Anger zum Duell mit USC Eichkögl angetreten – der Spielverlauf ließ bei SV Anger jedoch Ernüchterung zurück. Das enge Hinspiel hatte SV Ada Anger durch ein 2:1 siegreich gestaltet. Anger spielte in doppelter Unterzahl - zwei Spieler mussten in der zweiten frühzeitig unter die Dusche.

Die Eichkögler starten schwungvoll ins Spiel und es sollte nicht lange dauern, ehe sie Anger auf dem falschen Fuß erwischen. Die Führung von Eichkögl stellte Anel Kocijan sicher. Er steht goldrichtig und trifft zur nicht unverdienten Führung. Der Angreifer traf vor 120 Zuschauern zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Eichkögler nachlegen, was aber nicht gelingt. Es entwickelt sich ein zerfahrenes Spiel. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

In der zweiten Halbzeit startet Anger stark: Roland Kober war zur Stelle und markierte das 1:1 von SV Anger (48.). Das 1:1 hält aber nicht lange. In der 56. Minute erzielte Ervin Bevab das 2:1 für USC Raika Eichkögl. Dann machen es sich die Angerer selbst schwer. Unfreiwillig frühen Feierabend machte Balthasar Berger von Anger, der in der 61. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. Durch den Platzverweis von Lukas Gaulhofer gerieten die Gäste in der 79. Minute in doppelte Unterzahl. Jetzt würde es ein Ding der Unmöglichkeit werden, hier noch ein Pünktchen zu ergattern. In den 90 Minuten war USC Eichkögl im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SV Ada Anger und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Eichkögl liegt im Klassement nun auf Rang elf. Der Gastgeber bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und zehn Pleiten. USC Raika Eichkögl beendete die Serie von sechs Spielen ohne Sieg.

Bei SV Anger präsentierte sich die Abwehr angesichts 43 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (45). Trotz der Niederlage belegt Anger weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Acht Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat SV Ada Anger derzeit auf dem Konto. Die Situation bei SV Anger bleibt angespannt. Gegen USC Eichkögl kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am nächsten Freitag reist Eichkögl zu SV TRIOTRONIK Krottendorf, zeitgleich empfängt Anger TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf.

Philipp Zink (Obmann Anger): "Die Niederlage tut weh. Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Das muss man so sagen. Mit zwei Spielern weniger ist es dann schon sehr schwer, noch irgendwie zurückzukommen. Die Mannschaft hatte nicht ihren besten Tag, hat aber alles gegeben."

Oberliga Süd-Ost: USC Raika Eichkögl – SV Ada Anger, 2:1 (1:0)

56 Ervin Bevab 2:1

48 Roland Kober 1:1

18 Anel Kocijan 1:0

