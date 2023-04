Tore am laufenden Band bei Frannach gegen Ilztal

Details Samstag, 22. April 2023 22:05

SV C&P Frannach und SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. SV Frannach wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel war es beim 0:0 keiner der beiden Mannschaften gelungen, einen Treffer zu erzielen.

Die Gastgeber finden besser ins Spiel. Vito Gorza sicherte Frannach vor 200 Zuschauern die Führung (13.) - ein überraschender weiter Ball vom Mittelfeld geht an Freund und Feind vorbei und der Stürmer steht auf einmal alleine vor dem Tor und schließt eiskalt ab. Mit der Führung im Rücken wollen die Frannacher nachlegen, was auch gelingen sollte. In der 23. Minute brachte Klemens Hofmann Wellenhof das Netz für den Gastgeber zum Zappeln - ein stark gespielter Eckball auf das kurze Eck, wo Hofmann Wellenhof nur noch den Fuß hinhalten muss. Simon Abutu Oduh verkürzte für SVU Ilztal später in der 34. Minute auf 1:2 - er vollendet eine tolle Chance und dreht jubelnd ab. Zur Pause behielt SV C&P Frannach die Nase knapp vorn.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Frannacher, denn Ilztal gleicht aus. In der 50. Minute war Oduh mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle - eine tolle Kombination über Kulmer David, dieser flankt auf Oduh und dieser steigt hoch und köpft zum Ausgleich. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer und das Spiel ist wieder ausgeglichen. Vier Minuten später ging SV Frannach durch den zweiten Treffer von Gorza in Führung und zerstört die Ilztaler Hoffnungen - der Stürmer bekommt unmittelbar vor dem Fünfer die Kugel und hämmert ihn ins Tor. Den Freudenjubel von Frannach machte Lukas Pertl zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (60.) - er drückt das Leder nach einem Eckball aus kurzer Distanz über die Linie. Das Spiel ist auf Messers Schneide. Schließlich hat Frannach das bessere Ende für sich. Für das 4:3 von SV C&P Frannach zeichnete Benedikt Hofmann Wellenhof verantwortlich (75.) - er trifft nach einer Flanke. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte SV Frannach gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal.

Frannach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach dem errungenen Dreier hat SV C&P Frannach Position zehn der Oberliga Süd-Ost inne. SV Frannach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten.

SVU Ilztal bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nächsten Dienstag (19:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Frannach mit TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. Am Freitag empfängt SVU Ilztal FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.

Hannes Gruber (Trainer Ilztal): "Die Enttäuschung sitzt tief nach der Niederlage. Wenn man auswärts drei Tore macht und trotzdem als Verlierer vom Platz geht, ist das natürlich schwer zu verdauen. Moral und Leistung meiner Mannschaft war zufriedenstellend, da man mehrmals einen Rückstand wieder wettmachen konnte. Trotzdem werden wir uns wieder aufrichten und alles dafür geben, noch soviele Punkte wie möglich zu holen."

Oberliga Süd-Ost: SV C&P Frannach – SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal, 4:3 (2:1)

