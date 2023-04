Titelrennen entschieden? Anger bezwingt Bad Waltersdorf

Details Freitag, 28. April 2023 23:37

Bei SV Ada Anger gab es für TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 2:4. Mit breiter Brust war Waltersdorf zum Duell mit SV Anger angetreten – der Spielverlauf ließ bei Bad Waltersdorf jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf einen knappen 3:2-Sieger. Durch die Niederlage und den gleichzeitigen Sieg der Hartberger im Paralellspiel liegen Letztere jetzt bereits sieben Punkte vorne. War das das Meisterstück.

Anger erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Nach einem Eckball kommt Alexander Peter Pötz zum Kopfball und der passt genau. Mit der Führung im Rücken wollen die Angerer nachlegen, woraus aber nichts wird. Philipp Schaffer besorgte vor 150 Zuschauern das 1:1 für Bad Waltersdorf - nach einem Eckball kommt Schaffer zum Kopfball und der Ball findet den Weg ins Tor. Damit ist wieder alles offen. In der 24. Minute schoss SV Ada Anger das letzte Tor dieser turbulenten Startphase - schöner Pass in die Tiefe auf Pötz und schon zappelt das Leder im Netz. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Im zweiten Durchgang startet Anger stärker. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 3:1 fällt. SV Anger brachte den Ball zum 3:1 über die Linie (55.). Den Vorsprung der Gastgeber ließ Anton Pfandl in der 63. Minute anwachsen. Zwar gelingt Waltersdorf noch der Anschlusstreffer zum 2:4 nach nach einem Eckball und einem Gestochere durch Wolfgang Waldl, doch an der Punkteverteilung ändert sich nichts mehr.Schließlich strich Anger die Optimalausbeute gegen TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf ein.

Bei SV Ada Anger präsentierte sich die Abwehr angesichts 45 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49). Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der SV Anger auf den fünften Rang kletterte. Anger verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Bad Waltersdorf in der Tabelle stabil. 14 Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Waltersdorf momentan auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf noch Luft nach oben.

Kommende Woche tritt SV Ada Anger bei TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. an (Freitag, 19:00 Uhr), am gleichen Tag genießt Bad Waltersdorf Heimrecht gegen SV TRIOTRONIK Krottendorf.

Philipp Zink (Obmann Anger): "Ich bin heute wirklich sehr stolz auf das Team. Das war eine reife Leistung des Teams mit einem verdienten Sieg. Gegen Waltersdorf muss man erst einmal so klar gewonnen."

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 4:2 (2:1)

86 Wolfgang Waldl 4:2

63 Anton Pfandl 4:1

55 Alexander Peter Poetz 3:1

24 Alexander Peter Poetz 2:1

14 Philipp Schaffer 1:1

6 Alexander Peter Poetz 1:0

