Hartberg marschiert weiter Richtung Meistertitel - klarer Sieg in Ilztal

SVU Ilztal steckte gegen Eggendorf/Hartberg Amat. eine deutliche 0:3-Niederlage ein. An der Favoritenstellung ließ Eggendorf/Hartberg keine Zweifel aufkommen und trug gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte sich SVU Ilztal als keine große Hürde erwiesen und mit 1:4 verloren. Damit nutzt Hartberg den Umfaller von Waltersdorf gegen Anger und marschiert weiter Richtung Meistertitel.

Dabei ist das Spiel vor allem in der ersten Halbzeit durchaus ausgeglichen. Die Ilztaler verstecken sich nicht und stehen in der Defensive gut. Dennoch setzte der Unparteiische mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Blitzstart der Hartberger. FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure ging vor 200 Zuschauern in Führung. Matthias Postl war es, der in der 50. Minute zur Stelle war - er wird mit einem schönen Laufpass in Szene gesetzt und trifft. Dann ein Doppelpack von Maximilian Sellinger: Nach seinem ersten Tor (69.) per Halbvolleyschuss dreht er wenig später nach seinen zweiten Treffer (76.) ab - schöner Haken am 16er und flacher Schuss ins Eck. Am Ende schlug Eggendorf/Hartberg Amat. SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal auswärts.

In der Defensivabteilung von SVU Ilztal knirscht es gewaltig, weshalb das Heimteam weiter im Schlamassel steckt. Mit nur 17 Treffern stellt SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal den harmlosesten Angriff der Oberliga Süd-Ost. SVU Ilztal kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. In den letzten Partien hatte SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Nach 20 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Eggendorf/Hartberg 51 Zähler zu Buche. Die Offensive der Gäste in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SVU Ilztal war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 77-mal schlugen die Angreifer von FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. in dieser Spielzeit zu. In den letzten fünf Partien rief Eggendorf/Hartberg Amat. konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Während SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal am nächsten Samstag (15:00 Uhr) bei FC Almenland gastiert, steht für Eggendorf/Hartberg einen Tag vorher der Schlagabtausch bei SV Hochwechsel Waldbach auf der Agenda.

Hannes Gruber (Trainer Ilztal): "Hartberg war schon richtig gut. Verdient verloren. Glaube aber, dass wir sie die ersten 45 Minuten schon vor Probleme gestellt haben. Wir waren sehr kompakt und hätten den einen oder anderen Konter besser ausspielen müssen. Nach dem 2:0 war der Drops aber gelutscht. Dann haben wir nicht mehr wirklich antworten können auf deren Spielstärke gefunden."

Oberliga Süd-Ost: SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 0:3 (0:0)

76 Maximilian Sellinger 0:3

69 Maximilian Sellinger 0:2

50 Matthias Postl 0:1

