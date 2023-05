Waldbach feiert klaren Sieg über Pischelsdorf

Details Montag, 01. Mai 2023 15:53

Mit 2:5 verlor SV Pischelsdorf am vergangenen Freitag zu Hause deutlich gegen SVH Waldbach. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Waldbach wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte der Gast mit einem 3:0 die Punkte daheim behalten.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV Hochwechsel Waldbach bereits in Front. Alexander Schmutzer markierte in der fünften Minute die Führung - er schiebt eiskalt ein. Stephan Radics beförderte das Leder zum 2:0 von SVH Waldbach über die Linie (19.) - nach einem Eckball per Kopf. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 32. Minute mit SV Hochwechsel Waldbach einen sicheren Sieger zu haben - schöner Stanglpass und Tor. Pischelsdorf ist hoffnungslos überfordert, ließ aber zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von SVH Waldbach.

Für das 1:3 von SV Wirtschaft Pischelsdorf zeichnete Adrian Laszlo Pentek verantwortlich (50.) - sein Schuss wird unhaltbar abgefälscht. Mit dem 4:1 von Radics für Waldbach war das Spiel eigentlich schon entschieden (53.) - er zieht Vollspann und trifft unter die Latte. In der 70. Minute brachte Santino Schalk das Netz für SV Pischelsdorf zum Zappeln - schöner Kopfball. Stefan Zink gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SV Hochwechsel Waldbach nach einem schlimmen Fehler in der Defensive (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte SVH Waldbach am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Pischelsdorf.

Mit lediglich zehn Zählern aus 20 Partien steht SV Wirtschaft Pischelsdorf auf dem Abstiegsplatz. 28:69 – das Torverhältnis der Gastgeber spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Pischelsdorf alles andere als positiv. Die Not von Pischelsdorf wird immer größer. Gegen Waldbach verlor SV Wirtschaft Pischelsdorf bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

SV Hochwechsel Waldbach bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem neunten Platz. Acht Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat SVH Waldbach derzeit auf dem Konto. Waldbach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Nach der klaren Niederlage gegen SV Hochwechsel Waldbach ist SV Pischelsdorf weiter das defensivschwächste Team der Oberliga Süd-Ost.

Nächster Prüfstein für Pischelsdorf ist auf gegnerischer Anlage Tus Greinbach (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich SVH Waldbach mit FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Wir waren von Anfang an richtig gut im Spiel und haben die ersten 30 Minuten richtig guten Fußball gespielt und auch verdient 3:0 geführt. Nach der Halbzeit kamen wir mit viel zu wenig Spannung aus der Kabine und konnten den Schalter auch nicht mehr umlegen. Zweite Halbzeit war Pischelsdorf klar besser und hat alles auf eine Karte gesetzt. Sie sind auch immer wieder rangekommen, aber wir haben danach immer zu richtigen Zeit ein weiteres Tor erzielt. Wir waren einfach sehr effektiv in diesem Spiel. Pischelsdorf war sicherlich besser als es die Tabelle zeigt. Meine Mannschaft spielte 30 Minuten top und das reichte in diesem Spiel."

Oberliga Süd-Ost: SV Wirtschaft Pischelsdorf – SV Hochwechsel Waldbach, 2:5 (0:3)

86 Stefan Zink 2:5

70 Santino Schalk 2:4

53 Stephan Radics 1:4

50 Adrian Laszlo Pentek 1:3

32 Janos Szoeke 0:3

19 Stephan Radics 0:2

5 Alexander Schmutzer 0:1

