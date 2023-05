Bad Waltersdorf meldet sich mit Kraftakt zurück: Sieg nach 0:2-Rückstand gegen Krottendorf

Details Samstag, 06. Mai 2023 06:39

Gegen Bad Waltersdorf holte sich SV Krottendorf eine 2:4-Schlappe ab. Das Hinspiel bei Krottendorf hatte Waltersdorf schlussendlich mit 6:4 für sich entschieden. Damit beenden die Waltersdorfer die Mini-Krise. Der Meistertitel ist wohl dennoch bereits außer Reichweite, nachdem die Hartberg Amateure ihr Spiel auch gewonnen haben und bereits sieben Punkte voran sind.

Krottendorf schockt Waltersdorf

Und auch das Spiel beginnt alles andere als nach Plan der Waltersdorfer. Es ist ihnen Verunsicherung anzumerken und es dauert nicht lange, ehe die Krottendorfer in Führung gehen. SV TRIOTRONIK Krottendorf ging in Minute sieben in Führung - Fehler in der Defensive und schon steht es 1:0. Es dauert eine Weile, bis sich die Waltersdorfer davon erholen und ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die Gastgeber besser im Spiel sind, steht es 2:0. Ardi Bregovina schießt die Kugel zum 2:0 für den Gast über die Linie (32.). Damist ist für klare Fronten gesorgt. Allerdings gelingt Philipp Schaffer noch vor der Pause der Anschlusstreffer - er nutzt einen Stellungsfehler der Krottendorfer und befördert in der 35. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Zur Pause behielt SV Krottendorf die Nase knapp vorn.

Waltersdorf dreht auf

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Waltersdorfern, die es noch einmal wissen wollen. Für das zweite Tor von Bad Waltersdorf war Dominik Mild verantwortlich, der in der 55. Minute das 2:2 besorgte. Die Gastgeber bleiben am Drücker und es gelingt der Kraftakt. Christoph Reichl war zur Stelle und markierte das 3:2 der Gastgeber (61.). Florim Gashi erhöhte für Waltersdorf auf 4:2 (66.). Unfassbar - die Waltersdorfer haben damit ein 0:2 aufgeholt und führen jetzt mit 4:2 Krottendorf hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf behauptet nach dem Erfolg über SV TRIOTRONIK Krottendorf den zweiten Tabellenplatz. Offensiv konnte Bad Waltersdorf in der Oberliga Süd-Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 76 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Waltersdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

Trotz der Niederlage belegt SV Krottendorf weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Krottendorf verbuchte insgesamt zehn Siege, ein Remis und zehn Niederlagen.

Der Motor von SV TRIOTRONIK Krottendorf stottert gegenwärtig – seit fünf Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, wo man insgesamt 47 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den zweiten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag trifft Bad Waltersdorf auf SC St. Margarethen an der Raab, SV Krottendorf spielt am selben Tag gegen TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer, Obmann Bad Waltersdorf:

"Nach zwei Niederlagen in Folge tun die drei Punkte sehr gut. Aufgrund des 0:2 Rückstandes ist dieser Sieg umso höher zu bewerten."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – SV TRIOTRONIK Krottendorf, 4:2 (1:2)

66 Florim Gashi 4:2

61 Christoph Reichl 3:2

55 Dominik Mild 2:2

35 Philipp Schaffer 1:2

32 Ardi Bregovina 0:2

7 Florian Poesinger 0:1

Aufstellungen:

Bad Waltersdorf: Georg Kraus, Christoph Pieber, Ognjen Davidovic, Michael Grasser, Dominik Mild, Wolfgang Waldl, Christoph Reichl, Lukas Bernhard Schloffer, Michael Goger, Philipp Schaffer (K), Pascal Archan

Krottendorf: Patrick Gösslbauer (K), Matthias Kaufmann, Mathias Kochauf, Frano Filipovic, Armin Weber, Ardi Bregovina, Nico Mandl, Alexander Wiedenhofer, Florian Pösinger, Sebastian Gabbichler, Jan Spranger

