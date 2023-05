Anger gewinnt verrückte Partie gegen Kirchberg nach Rückstand

Details Samstag, 06. Mai 2023 07:07

Für TSV Kirchberg/R. gab es in der Partie gegen Anger, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Das Hinspiel hatte beim 1:1 keinen Sieger gefunden. Dabei führten die Kirchberger mit 1:0, mussten dann aber die Segel streichen. Die Angerer konterten die Kirchberger vor eigenem Publikum eiskalt aus.

Führung und Ausgleich

Die Kirchberger finden gut ins Spiel und setzen den Gegner von der ersten Minute an unter Druck. Viele Angriffe laufen über Puchner, doch vorerst lässt das Tor auf sich warten. Das sollte sich ändern. Das 1:0 in der 31. Minute brachte Kirchberg/R. vermeintlich auf die Siegerstraße - Rabl trifft nach einem Stanglpass - Goalie Lang kullert der Ball durch die Finger und durch die Beine. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit traf SV Ada Anger aber noch zum Ausgleich (42.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Anger dreht auf

Nach Wiederbeginn die kalte Dusche für die Kirchberger: David Holzerbauer war es, der in der 52. Minute das Spielgerät im Gehäuse von TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. unterbrachte - Nach einem Gestocher im Zentrum landet der Ball bei Holzerbauer, der den Ball ins lange Eck zirkelt. Damit haben die Angerer das Spiel gedreht. Dann beinahe das 3:1 für die Angerer, doch Holzerbauer scheitert alleine vor dem Goalie. Das sollte sich rächen. In der 77. Minute hatte die Heimmannschaft den Ausgleich parat - schöner Kopfballtreffer. Kurz darauf Kirchbergs Martin Färber mit der Riesengelegenheit auf das 3:2, doch er scheitert. Anger macht es da besser, auch wenn Fabian Eder ins falsche Tor traf und SV Anger durch einen Selbsttreffer das 3:2 (81.) schenkt. Die Kirchberger werfen in der Schlussphase alles nach vorne, doch anstatt des Ausgleichs fällt in der Schlussphase das 4:2 für Anger. Schließlich strich SV Ada Anger die Optimalausbeute gegen Kirchberg/R. ein.

In der Tabelle liegt TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang.

Bei SV Anger präsentierte sich die Abwehr angesichts 47 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (53). Trotz des Sieges bleiben die Gäste auf Platz fünf. Die letzten Resultate von Anger konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Zehn Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat SV Ada Anger derzeit auf dem Konto. Elf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat TSV Kirchberg/R. momentan auf dem Konto.

Kirchberg/R. tritt am kommenden Freitag bei SV TRIOTRONIK Krottendorf an, SV Anger empfängt am selben Tag SV C&P Frannach.

Stimme zum Spiel:

Philipp Zink (Obmann Anger):

"Natürlich muss man mit so einem Sieg zufrieden sein. Die Mannschaft hat heute gezeigt, wozu sie in der Lage ist. Ich denke, dass der Sieg auch verdient ist. Die Mannschaft wollte den Sieg unbedingt."

Oberliga Süd-Ost: TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. – SV Ada Anger, 2:4 (1:1)

87 Alexander Peter Poetz 2:4

81 Eigentor durch Fabian Eder 2:3

77 Martin Faerber 2:2

52 David Holzerbauer 1:2

42 Alexander Peter Poetz 1:1

31 Martin Faerber 1:0

Aufstellungen:

Kirchberg: Julian Langer, Manuel Edlinger, Fabian Eder, Mario Unterweger (K), Peter Baumkircher, Fabian, Christoph Rabl, Matthias Pöltl, Daniel Loder, Simon Puchner, Martin Färber

Anger: Rudolf Lang, Thomas Raser, Lukas Gaulhofer, BA Lukas Auer, David Holzerbauer, Alexander Kreimer (K), Anton Pfandl, Sandro Feichtinger, David Lueger, Matthias Maximilian Scherr, Alexander Peter Pötz

