Almenland trumpft in Pöllau auf

Details Freitag, 12. Mai 2023 23:40

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von FC Almenland. Der Gast setzte sich mit einem 2:0 gegen TSV Pöllau durch. Das Hinspiel war vorübergegangen, ohne dass eines der beiden Teams den Ball im gegnerischen Tor untergebracht hatte.

Die Partie ist von Beginn an munter geführt, allerdings sind die Almenländer das bessere Team. Man hat mehr Spielanteile im Mittelfeld und es sollte dann auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. In der 35. Minute ging FC Almenland in Front. Andreas Winter war es, der vor 100 Zuschauern zur Stelle war. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich FC Almenland, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Im zweiten Durchgang steht Pöllau höher und presst früh. Doch echte Tormöglichkeiten schauen auch weiterhin nicht heraus. Man riskiert dann immer mehr und kassiert prompt das 0:2, wodurch das Spiel entschieden ist. In der 81. Minute erhöhte Markus Wiedenhofer auf 2:0 für FC Almenland. Schließlich strich FC Almenland die Optimalausbeute gegen Pöllau ein.

TSV Sparkasse Pöllau hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Elf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto.

Trotz des Sieges bleibt FC Almenland auf Platz sechs. Zehn Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat FC Almenland derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für FC Almenland, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

TSV Pöllau hat nächste Woche SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal zu Gast. Nächster Prüfstein für FC Almenland ist auf heimischer Anlage SV Ada Anger (Samstag, 15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Heute konnten wir gegen einen starken Gegner keine Mittel finden. Almenland geht heute als verdienter Sieger vom Platz. Gratulation."

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – FC Almenland, 0:2 (0:1)

81 Markus Wiedenhofer 0:2

35 Andreas Winter 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei