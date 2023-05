Kirchberg entführt mit Last-Minute-Tor einen Punkt aus Krottendorf

Details Samstag, 13. Mai 2023 22:39

Jeweils einen Punkt holten SV TRIOTRONIK Krottendorf und TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. an diesem Freitag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. SV Krottendorf zog sich gegen TSV Kirchberg/R. achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel hatte Kirchberg/R. für sich entschieden und einen 3:1-Sieg verbucht.

Die Kirchberger sind im ersten Durchgang das bessere Team. Man kann sich auch Torchancen erspielen. Martin Färber kommt bei einem Stanglpass von rechts um Zentimeter im Fünfer zu spät. So ging es torlos es zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Sebastian Gabbichler sein Team in der 55. Minute - er steigt nach einem Eckball am höchsten und köpft ein. Jetzt muss Kirchberg riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, doch man vergibt gute Möglichkeiten. Wackernell verfehlt eine Flanke von links alleine im Fünfer, dann vergibt Kummer alleinstehend vor dem Tor - er schießt links am Tor vorbei. Krottendorf lauert währenddessen auf den entscheidenden Konter. Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Mario Unterweger nach einem Zuspiel von David Wackernell mit seinem Treffer aus der 87. Minute verantwortlich. Letztlich gingen Krottendorf und TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. mit jeweils einem Punkt auseinander.

SV TRIOTRONIK Krottendorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Zehn Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ SV Krottendorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich einen.

Kurz vor Saisonende belegt TSV Kirchberg/R. mit 37 Punkten den vierten Tabellenplatz. Elf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist Kirchberg/R. in diesem Ranking auf.

Kommende Woche tritt Krottendorf bei SV C&P Frannach an (Mittwoch, 19:00 Uhr), am gleichen Tag genießt TSV Kirchberg/R. Heimrecht gegen SC St. Margarethen an der Raab.

Michael Brottrager (Sektionsleiter Kirchberg): "Erste Hälfte hätten wir das Spiel entscheiden müssen, Krottendorf war zweite Hälfte besser im Spiel. Schlussendlich aufgrund des späten Ausgleichtreffers ein glücklicher Punkt für uns."

Oberliga Süd-Ost: SV TRIOTRONIK Krottendorf – TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, 1:1 (0:0)

87 Mario Unterweger 1:1

55 Sebastian Gabbichler 1:0

