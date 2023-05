"Kinderball"-Eklat in Ilztal: Waldbach erzielt Last-Minute-Ausgleich mit Nachwuchsball

Details Dienstag, 23. Mai 2023 23:20

Im Spiel von SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal gegen SV Hochwechsel Waldbach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. SVU Ilztal erwies sich gegen SVH Waldbach als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Waldbach hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 4:0 durchgesetzt.

Verrückte Partie

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Stefan Zink sein Team in der 27. Minute. Jonas-Valentin Schnur beförderte das Leder zum 1:1 von SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal in die Maschen (39.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Tihomir Sostaric brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von SVU Ilztal über die Linie (59.). In der 71. Minute war Zink mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Nur fünf Minuten später erzielte SV Hochwechsel Waldbach die 3:2-Führung. Marco Klamminger schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal (80./86.). Unfassbar was hier und heute abgeht.

Verrückte Partie noch verrückter

In der Nachspielzeit wird es dann aber noch einmal richtig schräg. Die Waldbacher kommen nämlich noch einmal zurück. Mit seinem Treffer aus der 92. Minute bewahrte Josip Zeba seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Das Tor wurde allerdings mit einem "Kinderball" erzielt. Nachdem ein Ball für Waldbach im Out gelandet war, wurde kurzerhand mit einem Vierer-Ball, mit dem Kinder nebenan gespielt hatten, weitergespielt. Mit dem Nachwuchs-Ball - wesentlich kleiner als der Fünfer-Ball im Erwachsenenbereich - wurde dann das Tor erzielt und vom Schiri - zur Verwunderung aller - gegeben. Letztlich gingen SVU Ilztal und SVH Waldbach mit jeweils einem Punkt auseinander.

SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal steht mit elf Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Zwei Siege, fünf Remis und 15 Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für SVU Ilztal nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Waldbach liegt nun auf Platz acht. SV Hochwechsel Waldbach verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. Nur einmal ging SVH Waldbach in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Für SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal geht es schon am Freitag weiter, wenn man Tus Greinbach empfängt. Schon am Samstag ist Waldbach wieder gefordert, wenn USC Raika Eichkögl zu Gast ist.

Stimme zum Spiel:

Hannes Gruber (Trainer Ilztal): "Der Schiedsrichter darf dieses Tor zum Ausgleich nie und nimmer geben. Wir fechten das Ergebnis nicht an, aber der Vorfall ist wirklich sehr dubios. Ich will nicht sagen, dass wir das Spiel sonst gewonnen hätten, aber die Chance war sehr groß. Wir hätten die drei Punkte gut gebrauchen können."

Oberliga Süd-Ost: SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal – SV Hochwechsel Waldbach, 4:4 (1:1)

92 Josip Zeba 4:4

86 Marco Klamminger 4:3

80 Marco Klamminger 3:3

76 Janos Szoeke 2:3

71 Stefan Zink 2:2

59 Tihomir Sostaric 2:1

39 Jonas-Valentin Schnur 1:1

27 Stefan Zink 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei