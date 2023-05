Torfestival in Frannach - Kölldorfer trifft doppelt und Wiedenhofer zum Endstand

Details Dienstag, 23. Mai 2023 22:58

Im Spiel von SV C&P Frannach gegen SV TRIOTRONIK Krottendorf gab es sechs Tore zu bestaunen und die Teams sorgten für gute Unterhaltung. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Beim Hinspiel im Herbst hatte der SV Frannach knapp die Nase mit 2:1 vorn gehabt.

Nach 45 Minuten stand es 1:1 Unentschieden

Bereits nach sieben Minuten klopfte der Gast in Person Matthias Kaufmann erstmals an. Sein Eckball trifft die Latte der Gastgeber. Nach einer Viertelstunde traf Zeisberger zur vermeintlichen Heimführung, der Treffer wurde wegen einer Abseitsposition jedoch nicht gegeben. Eine Minute später war es dann soweit, der erste der sechs Tagestreffer fiel.

Sebastian Griebichler brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von SV Krottendorf über die Linie (16.). Wenige Minuten später traf Kölldorfer die Stange, der Ausgleich lag in der Luft. In der 28. Minute hatte Frannach dann den Ausgleich parat.

Christian Kölldorfer zieht im Strafraum ab und trifft zum Ausgleich Steiermark Reporter, Ticker-Reporter

Sekunden vor dem Halbzeitpfiff durch Schiedsrichter Omulec hatte Zeisberger die Möglichkeit die Frannacher in Führung zu bringen. Es änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Nach 90 Minuten endete es mit einem 3:3 Unentschieden

Die erste Chance des zweiten Abschnitts gehörte Krottendorf und auch das erste Tor kurz darauf. In der 49. Minute erzielte Ardi Bregovina das 2:1 für Krottendorf. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den SV C&P Frannach bereits wenig später besorgte (51.).

Der fast Fußball Pensionist Christian Kölldorfer erzielt seinen zweiten Treffer und somit abermals den Ausgleich für Frannach Steiermark Reporter, Ticker-Reporter

Vito Gorza behielt die Nerven und markierte das 3:2 der Heimmannschaft per Elfmeter (70.). Nun hatte Frannach sogar das 4:2 auf dem Fuß, aber es kam anders.

In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Benedikt Hofmann Wellenhof von SV Frannach musste vorzeitig zum Duschen (86.). Nun war der Aufsteiger in Unterzahl.

Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Alexander Wiedenhofer mit seinem Treffer aus der 88. Minute verantwortlich. Am Ende stand es zwischen Frannach und SV TRIOTRONIK Krottendorf pari und dieses unterhaltsame Spiel endete mit 3:3.

So steht es um die beiden Teams

Der SV Frannach verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und elf Niederlagen. Frannach ist seit vier Spielen unbezwungen.

Zehn Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat SV Krottendorf momentan auf dem Konto. Vor sieben Spielen bejubelten die Gäste zuletzt einen Sieg.

Für SV C&P Frannach geht es schon am Freitag bei SC St. Margarethen an der Raab weiter. Schon am Freitag ist Krottendorf wieder gefordert, wenn FC Almenland zu Gast ist.

Oberliga Süd-Ost: SV C&P Frannach – SV TRIOTRONIK Krottendorf, 3:3 (1:1)

88 Alexander Wiedenhofer 3:3

70 Vito Gorza 3:2

51 Christian Koelldorfer 2:2

49 Ardi Bregovina 1:2

28 Christian Koelldorfer 1:1

16 Sebastian Griebichler 0:1

Aufstellungen: SV C&P Frannach: Hannes Rudman - Mitja Lovenjak, Marko Malesevic, Thomas Ortner, Klemens Hofmann Wellenhof (K) - Julian Leber, Maximilian Zeisberger, Daniel Neuhold, Severin Feldbaumer - Christian Kölldorfer, Vito Gorza



Ersatzspieler: Tobias Neuhold, Benedikt Hofmann Wellenhof, Thomas Wamberger, Luca Messner



Trainer: Ing. Rene Triller

SV TRIOTRONIK KROTTENDORF: Marvin Ressel - Matthias Kaufmann, Lukas Stelzer, Mathias Kochauf (K), Frano Filipovic - Sebastian Griebichler, Ardi Bregovina, Nico Mandl, Alexander Wiedenhofer - Sebastian Gabbichler, Jan Spranger



Ersatzspieler: Patrick Gösslbauer, Rene Flatschacher, Florian Fadinger, Armin Weber



Trainer: Jakob Wendl Bericht Florian Kober

