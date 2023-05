Last-Minute-Tor rettet Anger Punkt im Derby gegen Pöllau

Details Sonntag, 28. Mai 2023 08:13

Das Spiel vom Freitag zwischen SV Anger und TSV Pöllau endete mit einem 2:2-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Anger hatte mit 4:1 gesiegt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Pöllau bereits in Front. Stefan Moosbrugger markierte in der fünften Minute die Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Lukas Scherf die Führung der Gäste aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In Minute 75 bejubelte SV Ada Anger das 1:2. Als einige Zuschauer bereits TSV Sparkasse Pöllau als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von David Holzerbauer, der zum Ausgleich traf (85.). TSV Pöllau ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich SV Anger noch ein Unentschieden.

Bei Anger präsentierte sich die Abwehr angesichts 51 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (55). Die Gastgeber befinden sich mit 37 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Der letzte Dreier liegt für SV Ada Anger bereits drei Spiele zurück.

Kurz vor Saisonende besetzt Pöllau mit 42 Punkten den dritten Tabellenplatz.

Weiter geht es für SV Anger am kommenden Freitag daheim gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal. Für TSV Sparkasse Pöllau steht am gleichen Tag ein Duell mit SV TRIOTRONIK Krottendorf an.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Zwei unterschiedliche Hälften. Wir starteten gut in Halbzeit eins, konnten die Pausenführung jedoch nicht nutzen. Anger kam besser aus der Halbzeit konnte den Spielstand egalisieren. In Summe dann ein gerechtes Unentschieden."

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – TSV Sparkasse Pöllau, 2:2 (0:2)

85 David Holzerbauer 2:2

75 Alexander Peter Poetz 1:2

42 Lukas Scherf 0:2

5 Stefan Moosbrugger 0:1

