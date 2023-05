Ilztal triumphiert über Greinbach

Details Sonntag, 28. Mai 2023 08:13

SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal und Tus Greinbach boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Mit breiter Brust war Tus Greinbach zum Duell mit SVU Ilztal angetreten – der Spielverlauf ließ bei Greinbach jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem Greinbach gegen SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SVU Ilztal und Tus Greinbach ohne Torerfolg in die Kabinen. Marco Klamminger brach für SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal den Bann und markierte in der 60. Minute die Führung. Den Freudenjubel des Tabellenletzten machte Florian Fuchs zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (64.). Das 2:1 des Heimteams bejubelte Simon Abutu Oduh (70.). Wer glaubte, Greinbach sei geschockt, irrte. Oliver Mogg machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (72.). Mit dem 3:2 sicherte Klamminger SVU Ilztal nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (76.). In der Schlussphase treffen die Ilztaler dann noch die Latte. Letzten Endes holte SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal gegen Tus Greinbach drei Zähler.

SVU Ilztal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung von SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal stimmt es ganz und gar nicht: 59 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. SVU Ilztal bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, fünf Unentschieden und 16 Pleiten. SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert Greinbach im unteren Mittelfeld des Tableaus. Die Stärke der Gäste liegt in der Offensive – mit insgesamt 55 erzielten Treffern. Gewinnen hatte bei Tus Greinbach zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Am Freitag muss SVU Ilztal bei SV Ada Anger ran, zeitgleich wird Greinbach von USC Raika Eichkögl in Empfang genommen.

Hannes Gruber (Trainer Ilztal): "Der Sieg war Balsam auf unsere leidgeplagte Ilztaler Seele! Fortuna war dieses Mal auf unserer Seite. Auch wenn der Sieg aufgrund der zahlreichen Chancen und Leistung verdient war, braucht es auch immer ein bisschen Spielglück, um wirklich 3 Punkte einzufahren. Zweimal haben wir einen vorsprung innerhalb kürzester Zeit abgegeben und dennoch großes Lob an meine Mannschaft, die 95 Minuten lang große Moral bewiesen hat und sich immer wieder von den Rückschlägen erholt hat. Jetzt gilt es, die freien Tage mit einen positiven Gefühl zu verbringen und die letzten zwei Wochen noch alles rauszuhauen, damit man vielleicht noch die fehlenden Punkte auf Pischelsdorf gut machen kann."

Oberliga Süd-Ost: SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal – Tus Greinbach, 3:2 (0:0)

76 Marco Klamminger 3:2

72 Oliver Mogg 2:2

70 Simon Abutu Oduh 2:1

64 Florian Fuchs 1:1

60 Marco Klamminger 1:0

