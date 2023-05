Eggendorf/Hartberg Amateure schlagen Bad Waltersdorf und sichern sich frühzeitig Meistertitel

Details Montag, 29. Mai 2023 13:55

Bei den Eggendorf/Hartberg Amateure gab es für Bad Waltersdorf nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:3. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Eggendorf/Hartberg wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das der Tabellenführer letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte. Die Hartberger sichern sich damit zwei Runden vor Schluss den Meistertitel und kehren in die Landesliga zurück.

Starker Start von Hartberg

Waltersdorf geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Jakob Kolb das schnelle 1:0 für die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure erzielte. Matthias Postl beförderte das Leder zum 2:0 über die Linie (19.). Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Philipp Schaffer zum 1:2 zugunsten von TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf (43.). Zur Pause reklamierte Eggendorf/Hartberg eine knappe Führung für sich. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Can Kisa für einen Treffer sorgte (95.). Am Schluss siegten die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure gegen Bad Waltersdorf.

Nur eine Niederlage

Nach 24 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Hartberg 63 Zähler zu Buche. Mit nur 30 Gegentoren stellen die Gastgeber die sicherste Abwehr der Liga. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Eggendorf/Hartberg seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

In der Tabelle liegt Waltersdorf nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Die gute Bilanz von TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Bad Waltersdorf bisher 17 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Waltersdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Hartberg tritt am kommenden Freitag bei TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. an, TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf empfängt am selben Tag SV Hochwechsel Waldbach.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "In den ersten 30 Minuten war uns Eggendorf in allen Belangen überlegen. Danach kamen wir etwas besser ins Spiel, in der 2. Halbzeit waren wir am Drücker, leider ohne zählbares. Trotz der Niederlage bin ich zufrieden mit der Leistung. Großes Dankeschön geht an unsere zahlreichen Fans die uns ein Heimspiel bescherten."

Oberliga Süd-Ost: FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. – TUS Raiffeisen Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 3:1 (2:1)

95 Can Kisa 3:1

43 Philipp Schaffer 2:1

19 Matthias Postl 2:0

10 Jakob Kolb 1:0

