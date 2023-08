Enges Spitzenspiel: Waltersdorf bezwingt Krottendorf

Details Samstag, 26. August 2023 08:10

Für SV TRIOTRONIK Krottendorf endete das Auswärtsspiel gegen TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf erfolglos. Waltersdorf gewann 2:1 und holt sich damit den dritten Sieg im dritten Saisonspiel. Krottendorf hatte davor wie Waltersdorf seine beide Saisonspiele gewonnen.

Bad Waltersdorf geht in Führung

Die Waltersdorfer finden besser ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. SV Krottendorf musste den Treffer von Christoph Pieber zum 1:0 hinnehmen (18.) - in Folge eines schlecht verteidigten Eckballs. Mit der Führung im Rücken wollen die Waltersdorfer nachlegen, was aber vorerst nicht gelingt. Denn dann übernehmen die Krottendorfer langsam das Kommando. Krottmayer läuft sogar alleine auf das Tor der Waltersdorfer zu, vergibt aber. Zur Pause hatte Bad Waltersdorf eine hauchdünne Führung inne.

Krottendorf-Goalie hält Elfer

Im zweiten Durchgang sehen die Fans ein buntes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste Gelegenheit hat Waltersdorf durch einen Elfer in der 70. Minute: Der Goalie der Krottendorfer, Patrick Gösslbauer, pariert aber und hält sein Team im Spiel. Die Krottendorfer riskieren in der Folge immer mehr und es wäre inzwischen der Ausgleich verdient. Dann jubeln aber die Gastgeber: In der 83. Minute brachte Philipp Schaffer den Ball per Kopf im Netz von Krottendorf unter. Der Schiedsrichter schickte Ardi Bregovina vom Gast mit glatt Rot vom Feld (87.). In der Nachspielzeit (94.) gelang Kristof Sandor Nemeth der Anschlusstreffer für SV TRIOTRONIK Krottendorf. Am Schluss siegte Waltersdorf gegen SV Krottendorf.

Die errungenen drei Zähler gingen für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Krottendorf verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem dritten Rang. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SV TRIOTRONIK Krottendorf.

Am kommenden Freitag trifft Bad Waltersdorf auf FC Almenland, SV Krottendorf spielt tags darauf gegen Tus Greinbach.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Das waren heute sehr hart verdiente Punkte gegen mehr als gute Krottendorfer. Ich freue mich sehr über diesen Sieg."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – SV TRIOTRONIK Krottendorf, 2:1 (1:0)

94 Kristof Sandor Nemeth 2:1

83 Philipp Schaffer 2:0

18 Christoph Pieber 1:0

