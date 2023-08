Waldbach gewinnt Sieben-Tore-Festival gegen Pöllau

Details Samstag, 26. August 2023 12:52

TSV Sparkasse Pöllau und SV Hochwechsel Waldbach lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Dabei führten die Pöllauer im Derby zunächst mit 1:0. Dann drehten allerdings die Waldbacher auf und spielten die drei Punkte über die Zeit.

Vorerst torlos

Dabei dauert es eine Weile, bis die beiden Mannschaften ins Spiel finden. Weder die Pöllauer noch die Waldbacher finden Möglichkeiten vor. So plätschert das Spiel dahin. Erst kurz vor der Pause ist es passiert: Anton Stanic markierte vor 200 Zuschauern die Führung für TSV Pöllau (40.). Zur Pause wusste das Heimteam eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Waldbach dreht auf

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Waldbachern. Stefan Zink ließ sich in der 54. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für SVH Waldbach. Kurz darauf ist das Spiel gedreht. Das 2:1 des Gasts bejubelte Felix Kittinger (58.). Zink schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (64.). Unfassbar - plötzlich liegen die Waldbacher mit zwei Toren vorne, wo sie noch vor der Halbzeit mit 0:1 zurücklagen. Dann machen es die Pöllauer wieder spannender. Mit dem zweiten Treffer von Stanic rückte Pöllau wieder ein wenig an Waldbach heran (76.). Sandro Pfeffer erhöhte den Vorsprung von SV Hochwechsel Waldbach nach 85 Minuten auf 4:2. In der Nachspielzeit (92.) gelang Lukas Scherf der Anschlusstreffer für TSV Sparkasse Pöllau. Letzten Endes holte SVH Waldbach gegen TSV Pöllau drei Zähler.

Bei Pöllau präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Trotz der Schlappe behält TSV Sparkasse Pöllau den zehnten Tabellenplatz bei. In dieser Saison sammelte Pöllau bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Waldbach freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz zwei. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SV Hochwechsel Waldbach.

Am kommenden Freitag tritt TSV Sparkasse Pöllau bei USC Raika Eichkögl an, während SVH Waldbach einen Tag später USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung empfängt.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Wir konnten die Halbzeitführung nicht nutzen. Waldbach drehte die Partie innerhalb von 10 Minuten und 3 Toren. Danach war es schwierig und Waldbach spielte das clever fertig."

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – SV Hochwechsel Waldbach, 3:4 (1:0)

92 Lukas Scherf 3:4

85 Sandro Pfeffer 2:4

76 Anton Stanic 2:3

64 Stefan Zink 1:3

58 Felix Kittinger 1:2

54 Stefan Zink 1:1

40 Anton Stanic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.