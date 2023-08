Tieber mit Traumtoren: DUSV Loipersdorf schießt Frannach ab

Details Sonntag, 27. August 2023 19:58

Mit 0:4 verlor SV Frannach am Samstag deutlich gegen Dietersdorf/Loipersdorf. Michi Tieber sorgte mit zwei Treffern für die Entscheidung schon vor der Pause. Der Neuzugang zeigte all seinen Können - der Routinier mit Profi-Vergangenheit schoss einen Treffer aus rund 40 Metern.

Michi Tieber (hier noch im Dress von St. Anna) sorgte für zwei Tore

Offensive Loipersdorfer

Wie beim letzten Heimspiel gegen Waldbach begannen die Dietersdorfer sehr offensiv. Bereits in der ersten Minute Elfmeteralarm im Strafraum der Gäste. In der 9. Minute ist es dann aber so weit, nach einem Foul an Manuel Holler zeigt Schiedsrichter Karl Felgitsch sofort auf den Elfmeterpunkt und Stefan Erkingen stellt auf 1:0. Gleich nach dem Anstoss wieder ein Angriff der Hausherren und Adam Jakupovic stellt aus 25 Metern auf 2:0, die Dietersdorfer nun permanent in der Offensive. In der 28. Minute versucht es auch Michael Tieber aus der Entfernung und es steht 3:0. In der letzten Minute der ersten Halbzeit sieht wieder Michael Tieber, dass der Frannacher Torhüter zu weit draußen steht und überhebt ihn aus rund 40 Metern zum 4:0.

Gastgeber verwalten die Führung

In der zweiten Halbzeit konnte die Heimelf das Ergebnis souverän verwalten und die Frannacher keine weitere Torchance erspielen. So blieb es beim 4:0-Endstand. Nächste Wopche spielt der DUSV in Kirchberg, die Frannacher empfangen den SV Anger.

Stefan Ortauf (Trainer DUSV Loipersdorf): „Wir waren von der ersten Minute an hellwach und aggressiv und konnten diesen Elan gleich in den ersten Minuten in Tore umsetzen. Trotz dieser schnellen Führung ließen wir nicht locker und konnten noch vor der Pause nachlegen. In der zweiten Halbziet spielten wir dann die Führung sicher nach Hause. Gratulation an meine Mannschaft. Auch das Ergebnis in dieser Höhe gegen einen starken Gegner geht absolut in Ordnung.“

Oberliga Süd-Ost: Dietersdorfer USV Loipersdorf – SV C&P Frannach, 4:0 (4:0)

44 Michael Tieber 4:0

29 Michael Tieber 3:0

11 Adam Jakupovic 2:0

10 Stefan Erkinger 1:0

