Almenland entführt drei Punkte aus Bad Waltersdorf

Details Samstag, 02. September 2023 09:11

Bad Waltersdorf hatte am Freitag gegen FC Almenland mit 1:2 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Die Almenländer traten mutig auf und sorgten für eine kleine Überraschung. Die Waltersdorfer stehen weiter bei neun Punkten, während Almenland jetzt sieben Punkte auf dem Konto hat.

Keine Treffer

Im ersten Durchgang dauert es eine Weile, bis die beiden Mannschaften ins Spiel kommen. Almenland hat etwas mehr Spielanteile, kann aus dem Übergewicht im Mittelfeld aber kein Kapital schlagen. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Waltersdorf und FC Almenland ohne Torerfolg in die Kabinen.

Almenland legt vor

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Waltersdorfer: Maximilian Karrer brachte sein Team in der 48. Minute nach vorn. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste gleich nachlegen, was auch gelingen sollte. Vorerst bleibt es aber spannend. Für das 2:0 von FC Almenland zeichnete Florian Karrer verantwortlich (80.). Im Gegenzug gelingt Waltersdorf der Anschlusstreffer: Philipp Schaffer war zur Stelle und markierte das 1:2 von TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf (82.). Die Waltersdorfer werfen in der Folge alles nach vorne, es bleibt aber beim Sieg der Almenländer, der nicht unverdient ist. Schließlich sprang für FC Almenland gegen Bad Waltersdorf ein Dreier heraus.

Waltersdorf führt das Feld der Oberliga Süd-Ost mit neun Punkten an.

Im Klassement machte FC Almenland einen Satz und rangiert nun auf dem dritten Platz. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei.

Am kommenden Samstag tritt TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf bei Dietersdorfer USV Loipersdorf an, während FC Almenland einen Tag zuvor SV TRIOTRONIK Krottendorf empfängt.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Leider gab es heute die erste Saisonniederlage. Natürlich ist es ärgerlich - trotzdem geht der Blick nach vorne."

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – FC Almenland, 1:2 (0:0)

82 Philipp Schaffer 1:2

80 Florian Karrer 0:2

48 Maximilian Karrer 0:1

