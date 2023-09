Eichkögl zwingt Pöllau in die Knie

Details Samstag, 02. September 2023 09:24

Für TSV Sparkasse Pöllau gab es in der Auswärtspartie gegen USC Raika Eichkögl nichts zu holen. TSV Pöllau verlor mit 1:2. Der Anschlusstreffer der Pöllauer fiel letztlich zu spät - nämlich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit - als dass es noch einmal spannend hätte werden könne. So steht Eichkögl jetzt bei sieben Punkten aus vier Spielen, während Pöllau nur drei Zähler hat.

Pöllau-Coach Deutschmann - hier noch als Aktiver im Dress von Kalsdorf - musste sich mit seinem Team in Eichkögl geschlagen geben.

Führung kurz vor der Pause

Im ersten Durchgang dauert es eine Weile, bis die beiden Mannschaften ins Spiel kommen. Die Gastgeber sind optisch überlegen, können aus dem Übergewicht im Mittelfeld aber kein Kapital schlagen. Pöllau tut sich zunächst noch etwas schwer im Spiel nach vorne, was sich aber ändern sollte. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte schließlich Zan Horvat seine Chance und schoss das 1:0 (42.) für USC Eichkögl. Ein Tor mehr für das Heimteam machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Blitzstart von Eichkögl

Im zweiten Durchgang erwischen die Eichkögler den besseren Start. Pöllau musste den Treffer von Ervin Bevab zum 2:0 hinnehmen (58.). Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Pöllauer werfen in der Schlussphase alles nach vorne. In der Nachspielzeit (93.) gelang Martin Rodler der Anschlusstreffer für den Gast. Am Ende verbuchte Eichkögl gegen TSV Sparkasse Pöllau einen Sieg.

Die drei Zähler katapultierten USC Raika Eichkögl in der Tabelle auf Platz zwei. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage hat USC Eichkögl momentan auf dem Konto.

Bei TSV Pöllau präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (9). Pöllau findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. In dieser Saison sammelte TSV Pöllau bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Eichkögl ist auf gegnerischer Anlage USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Pöllau mit SV C&P Frannach (19:00 Uhr).

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Wir haben viel Spielanteil, machen aber wenig daraus. Soll heißen wenig Torchancen und dann machen wir uns mit Ungenauigkeiten und Eigenfehlern das Leben schwer. Lernen draus, abhacken und weiter geht's."

Oberliga Süd-Ost: USC Raika Eichkögl – TSV Sparkasse Pöllau, 2:1 (1:0)

93 Martin Rodler 2:1

58 Ervin Bevab 2:0

42 Zan Horvat 1:0

