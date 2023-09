Schwarz schießt SV Frannach zum Heimsieg - Anger geht mit 1:4 unter

Details Sonntag, 03. September 2023 16:13

Am Sonntagvormittag trafen der SV C&P Frannach und der SV Ada Anger in einem Oberliga Mitte Spiel aufeinander. Bei sommerlichem Wetter versprach die Begegnung spannenden Fußball. SV Anger verlor das Match mit 1:4, zu eindeutig war die Überlegenheit der Gastgeber.

Zur Pause führte der Gastgeber mit 2:0

Die Gastgeber aus Frannach traten von Beginn an selbstbewusst auf und drängten auf ein frühes Tor.

Das Spiel begann munter und bereits in den ersten Minuten zeigte Torwart Pfeffer von Anger eine starke Parade. Anger kam jedoch auch zu einigen Möglichkeiten und versuchte, Druck aufzubauen.

In der 13. Minute konnten die Gastgeber die Führung erzielen. Ein Abwehrfehler der Anger-Verteidigung ermöglichte es Samuel Schwarz von Frannach, den Torwart und den letzten Verteidiger zu umspielen und das 1:0 zu erzielen.

Trotzdem gab es auch Chancen für Anger, darunter eine gute Kopfballmöglichkeit, die jedoch nicht präzise genug war. Die Gastgeber blieben gefährlich und erarbeiteten sich weitere Möglichkeiten.

Nach einer halben Stunde ebbte das Spiel etwas ab, die Gäste hatten Schwierigkeiten, einen geordneten Spielfluss zu finden.

Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Frannach seinen Vorsprung - erneut hieß der Torschütze Samuel Schwarz. In der 45. Minute erzielten sie das 2:0, kurz bevor der Pausenpfiff erklang. Zum psychologisch ungüstigsten Zeitpunkt für den Gast wie man so schön sagt.

Anger bäumte sich noch einmal kurz auf, dann wurde es ein deutlicher Heimsieg

Anger musste sich in der zweiten Halbzeit steigern, da die Verteidiger oft zu weit von den Angreifern entfernt waren. Die zweite Halbzeit begann und Anger brachte neue Spieler ins Spiel.

Die Gäste hatten in der zweiten Hälfte weitere Chancen, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor.

Frannach erhöhte in der 64. Minute auf 3:0, was die Entscheidung im Spiel bedeutete. Trotzdem versuchte Anger, sich zurückzukämpfen, und in der 73. Minute gelang ihnen schließlich ein Tor, als Stefan Tödling den Ball nach einem Eckball im Netz unterbrachte.

Kurz darauf erzielte Frannach jedoch erneut ein Tor und erhöhte auf 4:1. Das Spiel endete schließlich mit diesem Ergebnis.

Insgesamt zeigte Frannach eine starke Leistung und kontrollierte das Spielgeschehen. Trotz des zwischenzeitlichen Anschlusstreffers ließen sie sich nicht aus der Ruhe bringen und sicherten sich einen verdienten Sieg

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SV Frannach reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Frannach rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem sechsten Platz.

Bei Anger präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Die Gäste rutschten mit dieser Niederlage auf den achten Tabellenplatz ab.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Nächsten Freitag (19:00 Uhr) gastiert SV C&P Frannach bei TSV Sparkasse Pöllau, SV Ada Anger empfängt zeitgleich TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg

Stimme zum Spiel

Markus Haubenwallner - Sportlicher Leiter Frannach

"Wir wünschen Thomas Ortner gute Besserung und hoffen, dass die Verletzung nicht zu schlimm ist. Ich denke, das war ein verdienter Sieg. Anger hat sich kurz aufgebäumt, aber wir hatten alles im Griff. Eine hervorragende Leistung unserer Mannschaft!"

SV C&P Frannach: Marko Klasinc - Blaz Kores, Marko Malesevic, Daniel Neuhold, Klemens Hofmann Wellenhof (K) - Jakob Hofmann Wellenhof, Lukas Stadler, Thomas Ortner - Vito Gorza, Jonas Schwarz, Samuel Schwarz



Ersatzspieler: Hannes Rudman, Dominik Posch, Tobias Wedenig, Benedikt Hofmann Wellenhof, Marcel Krenn, Maximilian Zeisberger



Trainer: Rene Triller

SV ADA Anger: Julian Pfeiffer - Stefan Tödling, Fabian Grossegger, Lukas Gaulhofer - Alexander Kreimer (K), Anton Pfandl, Sandro Feichtinger, David Lueger, Matthias Maximilian Scherr - Alexander Peter Pötz, Roland Kober



Ersatzspieler: Jakob Ifkowitsch, Thomas Raser, Bernd Tödling, Stefan Holzerbauer, Lukas Auer



Trainer: Martin Schöberl Bericht Florian Kober Foto SV Frannach

Oberliga Süd-Ost: SV C&P Frannach – SV Ada Anger, 4:1 (2:0)

79 Samuel Schwarz 4:1

73 Stefan Toedling 3:1

63 Lukas Stadler 3:0

45 Samuel Schwarz 2:0

13 Samuel Schwarz 1:0

