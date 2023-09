TSV Pöllau dreht enge Partie gegen SV Frannach

Details Samstag, 09. September 2023 08:27

Die Differenz von einem Treffer brachte TSV Sparkasse Pöllau gegen SV C&P Frannach den Dreier in der fünften Runde der Oberliga Süd-Ost. Das Match endete mit 2:1. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Martin Rodler - hier noch im Dress von Lafnitz - erzielte den Ausgleichstreffer

Blitzartiger Start von Frannach

Dabei beginnen die Frannacher blitzartig. Vor 100 Zuschauern besorgte Lukas Stadler bereits in der zweiten Minute die Führung von SV Frannach. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Die Pöllauer schlagen kurz darauf nämlich schon zurück. Martin Rodler ließ sich in der 14. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für TSV Pöllau. Damit ist wieder alles offen, die Pöllauer können das Spiel aber kurz darauf drehen. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Simon Abutu Oduh in der 15. Minute.

Clevere Pöllauer

Im zweiten Durchgang spielt Pöllau clever, lässt den Ball gut laufen. Frannach wird dann aber immer offensiver und will unbedingt noch den Ausgleich erzielen. Obwohl Pöllau nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Frannach zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

TSV Sparkasse Pöllau hat bisher alle sechs Punkte zuhause geholt. Der Gastgeber macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang acht.

SV C&P Frannach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch diese Niederlage fällt SV Frannach in der Tabelle auf Platz neun zurück. Frannach schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits elf Gegentore verdauen musste.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Als Nächstes steht für TSV Pöllau eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. SV C&P Frannach empfängt parallel USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung.

Stimme zum Spiel:

Daniel Jokesch (Trainer Pöllau): "Nach dem schnellen Rückstand konnten unsere Jungs die richtige Antwort geben. Die Möglichkeit für weitere Tore war da, aber für uns war wichtig, im eigenen Stadion einen Sieg zu holen. Das haben wir gemacht, nicht mehr aber auch nicht weniger."

Aufstellungen:

TSV Sparkasse Pöllau: Lorenz Koller, Martik Barbaryan, Lukas Scherf (K), Simon Abutu Oduh, Michael Prasch, Michael Mock, Florian Köck, Fabian Jurak, Simon Heschl, Anton Stanic, Martin Rodler



Ersatzspieler: Adrian Krasniqi, Michael Windhaber, Stefan Moosbrugger, Markus Hofer, Christoph Derler, Jannik Andiel



Trainer: Christian Deutschmann





SV C&P Frannach: Marko Klasinc - Blaz Kores, Marko Malesevic, Daniel Neuhold, Klemens Hofmann Wellenhof (K) - Jakob Hofmann Wellenhof, Lukas Stadler - Maximilian Zeisberger, Vito Gorza, Jonas Schwarz, Samuel Schwarz



Ersatzspieler: Dominik Posch, Tobias Wedenig, Benedikt Hofmann Wellenhof, Marcel Krenn, Thomas Wamberger



Trainer: Ing. Rene Triller

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – SV C&P Frannach, 2:1 (2:1)

15 Simon Abutu Oduh 2:1

14 Martin Rodler 1:1

2 Lukas Stadler 0:1

