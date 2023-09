SV Anger beweist Heimstärke: Sieg über TSV Kirchberg

Details Samstag, 09. September 2023 08:34

Bei SV Anger gab es für TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:2. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Anger wurde der Favoritenrolle gerecht. Kirchberg steht damit weiter bei nur einem einzigen Punkt - genau wie Tabellenschlusslicht Greinbach, während Anger den dritten Heimsieg im dritten Liga-Heimspiel der Saison feiert.

Alexander Kreimer erzielte das 2:0 für seine Angerer

Kober trifft zur Führung

Vor einer Kulisse von 300 Zuschauern war es Roland Kober, der das 1:0 für die Gastgeber erzielte - nach einer Flanke trifft Kober zunächst den Ball nicht, im zweiten Versuch kann er den Torhüter allerdings bezwingen. Kurz darauf beinahe das 2:0, doch ein Kirchberger Verteidiger kann gerade noch dazwischen gehen. In der 16. Minute auf der Gegenseite eine Riesenchance auf den Ausgleich, der Kopfball wurde aber kläglich neben das Tor gesetzt. Das Spiel ist munter geführt, es geht Hin und Her. In der Folge gibt es zwei Mal Elferalarm im Strafraum der Kirchberger, die Pfeife des Schiris bleibt aber stumm. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für SV Ada Anger in die Kabinen.

Kreimer legt nach

Im zweiten Durchgang startet Anger wieder besser und es sollte nich lange bis zum 2:0 dauern. Alexander Kreimer versenkte die Kugel zum 2:0 für SV Anger (57.) - er ist nach einem Corner mit dem Kopf zur Stelle. Damit ist für klare Fronten gesorgt. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Fabian Grossegger von Anger musste vorzeitig zum Duschen (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte SV Ada Anger am Freitag trotz Unterzahl einen 2:0-Erfolg gegen Kirchberg/R.

Bei SV Anger präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (14). Mit dem Dreier sprang Anger auf den dritten Platz der Oberliga Süd-Ost. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Ada Anger.

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Wo bei TSV Kirchberg/R. der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die vier erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Kirchberg/R. wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

SV Anger hat bisher alle neun Punkte zuhause geholt.

Als Nächstes steht für Anger eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf. TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. empfängt parallel TSV Sparkasse Pöllau.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): "In der Liga kann jeder jeden schlagen, uns gelingt das im Moment noch nicht. Wir brauchen dringend drei Punkte, damit der Knoten aufgeht."

Aufstellungen:

SV ADA Anger: Julian Pfeiffer - Stefan Tödling, Fabian Grossegger, Lukas Gaulhofer - David Holzerbauer, Alexander Kreimer (K), Sandro Feichtinger, David Lueger, Matthias Maximilian Scherr - Stefan Holzerbauer, Roland Kober



Ersatzspieler: Jakob Ifkowitsch, Anton Pfandl, Bernd Tödling, Daniel Wetzelberger, Philip Kothgasser



Trainer: Ing. Martin Schöberl





TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg: Julian Langer, Manuel Edlinger, Peter Baumkircher, Fabian Hofer, Patrik Hödl, Stephan Froschauer, Matthias Pöltl, Fabian Eder, Daniel Loder (K), Samuel Höfler, Julian Hermann



Ersatzspieler: Daniel Marc Pfeifer, Tobias Höfler, Dominik Posch, Christopher Stöger , BSc, Andrew Justin Dehlinch, Martin Färber



Trainer: Sebastian Neumeister

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, 2:0 (1:0)

57 Alexander Kreimer 2:0

10 Roland Kober 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.