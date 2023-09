TUS Bad Waltersdorf verteidigt mit Sieg über TSV Pöllau Tabellenführung

Details Samstag, 23. September 2023 00:01

Am Freitag verbuchte TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf einen 4:2-Erfolg gegen TSV Sparkasse Pöllau. Als Favorit rein – als Sieger raus. Bad Waltersdorf hat alle Erwartungen erfüllt. Daran änderten auch die späten Tore der Pöllauer nichts.

Blitzstart von Waltersdorf

Das Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Sparkasse Pöllau und dem TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf hatte von Anfang an das Zeug zu einem spektakulären Spiel. Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und sorgten durch einen Doppelschlag von Philipp Schaffer in der 1. und 14. Minute für Aufsehen. Die turbulente Startphase fand ihren Abschluss, als Wolfgang Waldl in der 26. Minute das vorerst letzte Tor erzielte.

Bis zur Halbzeitpause gelang es dem TSV Pöllau zumindest, weitere Treffer zu verhindern, und so blieb es beim deutlichen Vorsprung für Waltersdorf.

Goger legt nach

In der 59. Minute erhöhte Michael Goger sogar auf 4:0 zugunsten von TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf. Doch Pöllau gab nicht auf und brachte in der 82. Minute das Netz zum Zappeln. Anton Stanic verkürzte für die Gastgeber auf 2:4 in der 90. Minute.

Am Ende siegte Bad Waltersdorf gegen den TSV Sparkasse Pöllau und behauptete seine Position an der Tabellenspitze.

In der Tabelle bleibt der TSV Pöllau nach dieser Niederlage weiterhin auf dem elften Rang. Die Defensive von Pöllau hatte in dieser Saison bereits 14 Gegentore hinnehmen müssen, was zu den höchsten Werten in der Liga gehört. Das Team hat bisher zwei Siege und fünf Niederlagen verbucht und in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte geholt.

Bad Waltersdorf hingegen bleibt an der Spitze der Tabelle. Die Offensive von TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf ist eine echte Waffe und bereitet den Gegnern erhebliche Probleme. Schon 14 Mal trafen die Angreifer von Bad Waltersdorf in dieser Spielzeit. Mit diesem Sieg knüpfte das Team an seine bisherigen Erfolge an und hat nun fünf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten drei Spielen blieb Bad Waltersdorf ungeschlagen.

Der TSV Sparkasse Pöllau wird in seinem nächsten Spiel am kommenden Freitag gegen den FC Almenland antreten, während Bad Waltersdorf am selben Tag den USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung empfangen wird.

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Wagner (Sportlicher Leiter Bad Waltersdorf): "Wir waren von Beginn an überlegen und führten rasch mit 2:0. Der Derbysieg ist mehr als verdient und hätte noch höher ausfallen können."

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Wenn du gegen den Titelanwärter nach 52 Sekunden einem Rückstand hinterherläufst, wird es schwierig. Sie haben dann nachgesetzt und ihre Qualitäten ausgespielt. Gratulation an Bad Waltersdorf."

Aufstellungen:

TSV Sparkasse Pöllau: Adrian Krasniqi, Stefan Moosbrugger, Markus Hofer, Simon Abutu Oduh, Michael Prasch, Michael Kölbl, Michael Mock, Florian Köck, Simon Heschl, Anton Stanic, Martin Rodler (K)



Ersatzspieler: Michael Windhaber, Martik Barbaryan, Samuel David Oprea, Christoph Derler, Jannik Andiel, Fabian Jurak



Trainer: Christian Deutschmann





TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Christoph Pieber, Ognjen Davidovic, Michael Grasser , BEd - Thomas Wotolen, Matthias Walter, BEd Wolfgang Waldl, Pascal Archan - Michael Goger, Philipp Schaffer (K), Christoph Reichl



Ersatzspieler: Oliver Sommer, Gabriel Antin, Dominik Mild, Moritz Eder, Niklas Frewein



Trainer: Wolfgang Schalk

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 2:4 (0:3)

90 Anton Stanic 2:4

82 Jannik Andiel 1:4

59 Michael Goger 0:4

26 Wolfgang Waldl 0:3

14 Philipp Schaffer 0:2

1 Philipp Schaffer 0:1

