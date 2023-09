Schwarz-Doppelpack ebnet SV Frannach Weg zu drei Punkten gegen St. Margarethen/R.

Details Samstag, 23. September 2023 19:27

Mit 0:2 verlor St. Margarethen am vergangenen Freitag zu Hause gegen SV Frannach. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Frannach wurde der Favoritenrolle gerecht.

Keine Tore in der ersten Halbzeit

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SC St. Margarethen an der Raab und SV C&P Frannach ohne Torerfolg in die Kabinen. Samuel Schwarz brachte SC St. Margarethen/R. per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 65. und 72. Minute vollstreckte. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für SV Frannach. St. Margarethen wurde mit 2:0 besiegt.

Vier Niederlagen

Für SC St. Margarethen an der Raab gibt es trotz des Sieges einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der Gastgeber musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC St. Margarethen/R. insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. St. Margarethen wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Frannach holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Gäste verbuchten insgesamt drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

SV C&P Frannach setzte sich mit diesem Sieg von SC St. Margarethen an der Raab ab und belegt nun mit zehn Punkten den achten Rang, während SC St. Margarethen/R. weiterhin fünf Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Während St. Margarethen am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. gastiert, duelliert sich SV Frannach zeitgleich mit Tus Greinbach.

Stimme zum Spiel:

Rene Triller (Trainer SV Frannach): "Es war das gewohnt schwierige Spiel in Margarethen. Viele Zweikämpfe, sehr laufintensiv und viele weite Bälle von Margarethen. Nach dem 2:0 waren wir durch. Aufgrund der Torchancen und unseren 4 stangenschüssen ein hochverdienter Sieg."

Aufstellungen:

St. Margarethen/R.: Jakob Johannes Kicker - Stefan Weitzer, Alessandro Hofer, Julian Baumgartner, Nico Neuhold - Paul Pronegg, Manuel Zöhrer, Mario Pollhammer, Peter Anibas (K) - Stefan Horvath, Philipp Hinteregger



Ersatzspieler: Daniel Bauer, Max Rabensteiner, Patrick Doppelhofer, Moritz Rabensteiner, Jan Alexander Poglits



Trainer: Markus Suppanitz





SV C&P Frannach: Marko Klasinc - Blaz Kores, Marko Malesevic, Daniel Neuhold, Klemens Hofmann Wellenhof (K) - Lukas Stadler, Jakob Hofmann Wellenhof - Maximilian Zeisberger, Vito Gorza, Jonas Schwarz, Samuel Schwarz



Ersatzspieler: Hannes Rudman, Andreas Fejan, Dominik Posch, Tobias Wedenig, Benedikt Hofmann Wellenhof, Marcel Krenn



Trainer: Ing. Rene Triller

Oberliga Süd-Ost: SC St. Margarethen an der Raab – SV C&P Frannach, 0:2 (0:0)

72 Samuel Schwarz 0:2

65 Samuel Schwarz 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.