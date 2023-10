Dietersdorfer USV Loipersdorf zwingt den SV Anger in die Knie

Details Samstag, 30. September 2023 21:29

Dietersdorfer USV Loipersdorf und SV Ada Anger lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Starke Gastgeber

Die Heimmannschaft begann erneut stark und ging bereits in der 8. Minute nach einem Eckball durch Christoph Lederer mit 1:0 in Führung. Es entwickelte sich ein schnelles Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 28. Minute erhöhte Michi Tieber nach gutem Pressing und einem anschließenden Doppelpass auf 2:0. In der 39. Minute hatte Michi Tieber erneut die Chance, auf 3:0 zu erhöhen. Doch kurz darauf erzielte Anger den Anschlusstreffer, während Dietersdorf/Loipersdorf in Unterzahl war wegen einer Verletzungsbehandlung.

Anger drückt

Die zweite Hälfte begann mit Angriffen der Dietersdorfer. In der 55. Minute gab es eine hundertprozentige Chance zum 3:1, aber Michael Tieber konnte den Ball trotz einer großartigen Vorarbeit von Holler nicht am Torwart vorbeibringen. In der 56. Minute glich Philipp Holzbauer für Anger zum 2:2 aus, nachdem eine Freistoßflanke von der Latte abgeprallt war und der Angreifer am schnellsten reagierte.

Doch dann ging es Schlag auf Schlag. Im Gegenstoß in der 57. Minute traf Adam Japukovic aus rund 16 Metern zum vielumjubelten 3:2 für Dietersdorf/Loipersdorf. Anger drängte auf den Ausgleich, aber die Hausherren verteidigten gut und blieben über Konter gefährlich, konnten jedoch ihre Chancen nicht in Tore ummünzen. In der 85. Minute forderten die Angerer einen Elfmeter, aber Schiedsrichter René Zarnik ließ das Spiel weiterlaufen.

In der 91. Minute hatte die Heimmannschaft eine letzte Riesenchance. Da Anger in den Schlussminuten keine gefährlichen Abschlüsse mehr vorweisen konnte, endete das Spiel mit einem verdienten 3:2-Sieg für den Aufsteiger Dietersdorf/Loipersdorf.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam DUSV auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Der Gastgeber ist jetzt mit 13 Zählern punktgleich mit SV Anger und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 17:9 auf dem vierten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am kommenden Freitag trifft Dietersdorfer USV Loipersdorf auf TSV Sparkasse Pöllau, Anger spielt am selben Tag gegen SV TRIOTRONIK Krottendorf.

Stimme zum Spiel:

Stefan Ortauf (Trainer Dietersdorf): "Wie erwartet war es ein schwieriges Spiel gegen einen starken Gegner. Leider haben wir es versäumt, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Statt 3:0 oder 3:1 ist es plötzlich 2:2 gestanden. Dennoch hat mein Team gut auf den Ausgleich reagiert und postwendend das 3:2 erzielt. Ich muss die kämpferische Leistung und den Siegeswillen des Teams loben und denke, dass die drei Punkte verdient sind."

Aufstellungen:

Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer , MA (K), Felix Donner, Michael Tieber, Adam Jakupovič, Alex Kanalas, Jernej Kočar, Andrija Novosel, Michael Teuschler, Stefan Erkinger, Manuel Holler, Christoph Lederer



Ersatzspieler: Mario Hirt, Alexander Radl, Kevin Janisch, Jannik König, Marco Kuntaric, Johannes Weiß



Trainer: Stefan Ortauf





SV ADA Anger: Julian Pfeiffer - Stefan Tödling, BSc Thomas Raser (K), Fabian Grossegger, Lukas Gaulhofer - David Holzerbauer, David Lueger, Matthias Maximilian Scherr - Stefan Holzerbauer, Daniel Wetzelberger, Roland Kober



Ersatzspieler: Jakob Ifkowitsch, Philip Kothgasser, Florian Hutter, Michael Fabschitz, Bernd Tödling



Trainer: Ing. Martin Schöberl

Oberliga Süd-Ost: Dietersdorfer USV Loipersdorf – SV Ada Anger, 3:2 (2:1)

57 Adam Jakupovic 3:2

56 Daniel Wetzelberger 2:2

40 David Lueger 2:1

28 Michael Tieber 2:0

9 Christoph Lederer 1:0

